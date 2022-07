Mua hàng nhưng mãi không thấy chủ quán ra tính tiền, vị khách có hành động khiến ai cũng nể

Sự việc diễn ra vào khoảng 9h sáng 14/7 vừa qua và được camera an ninh ghi lại. Lúc này, một người phụ nữ ăn bận đơn giản, đi xe máy tạt vào một quán bán đồ hải sản để mua hàng. Sau hồi lâu khi chọn lựa, người phụ nữ quyết định mua một túi mực cô "ưng ý" nhất.

Tuy nhiên, lúc giơ món hàng lên tìm chủ tiệm để tính tiền thì không thấy người bán đâu. Đứng chờ hồi lâu vẫn không thấy chủ tiệm xuất hiện, vậy là nữ khách hàng liền rút tiền ra, ném vào thùng cua để thanh toán rồi nổ máy rời đi.

Chủ cửa hàng sau khi check lại camera mới phát hiện ra sự việc và đăng tải lên mạng xã hội với dòng chia sẻ: "Cuộc sống vẫn còn rất nhiều người tốt quanh ta!".

Đoạn clip sau khi chia sẻ đã nhận được rất nhiều lượt "thả tim" từ dân mạng. Ai nấy đều bày tỏ sự nể phục trước ý thức, cốt cách tuyệt vời của người phụ nữ.

Ngoài ra, nhiều người còn lên tiếng góp ý với chủ tiệm nên trông coi cửa hàng cẩn thận. Bán hàng nhưng lại bỏ đi mất thì chẳng khác nào tạo điều kiện cho kẻ xấu hành động.

"Chị ấy có thể thiếu tiền nhưng đạo đức thì vô lượng",

"Tuy nghèo nhưng không trái với lương tâm",

"10 điểm cho chị, chị gái thật thà quá",

"Chị ấy có thể chưa giàu. Nhưng đạo đức và lương tâm chị rất nhiều. Chúc chị và gia đình thật nhiều sức khỏe",

"Bán hàng mà như này là tạo điều kiện cho kẻ xấu hành động",...

