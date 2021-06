Một phụ nữ lên mạng giăng bẫy tình rồi chiếm đoạt 500 triệu đồng

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng (SN 1981, trú tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, Hải Dương) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng.

Sau khi ly hôn, Nguyễn Thị Hồng sống như vợ chồng với một người đàn ông khác. Khoảng một năm trước, Hồng bắt đầu tham gia các trò chơi trên mạng Internet rồi rơi vào cảnh nợ nần.

Trong lúc người chồng hờ đi làm công nhân tại một công ty, Hồng kết bạn qua Zalo với một số người đàn ông khác, rồi hẹn hò, gặp gỡ. Sau những lần như vậy, Hồng được cho từ 1 đến 2 triệu đồng. Hồng đã dựng lên một màn kịch lừa đảo đưa "con mồi" sập bẫy.

Khoảng giữa tháng 1/2021, với nick "Hoa Quỳnh", Hồng làm quen với anh N.K.Q. (ở Hải Dương). Trong quá trình nói chuyện, Hồng biết rõ gia cảnh của anh Q. nên đã đánh vào tâm lý của người đàn ông đang thiếu thốn tình cảm.

Hồng chia sẻ rằng, chị ta và chồng hờ sống không hạnh phúc. Hồng có một cô con gái hiện đang học tại Đại học Y Hà Nội. Sáng 19/1, anh Q. và Hồng hẹn gặp nhau tại quán cafe Hồn Việt ở huyện Nam Sách (Hải Dương). Trong lần gặp này Hồng nói dối anh Q. đang cần tiền để nộp học cho con, anh Q. đã đưa cho Hồng vay một triệu đồng.

Từ ngày 20/1 đến 30/1, Hồng tiếp tục "diễn" màn kịch rằng, chị ta đang bị bệnh phải điều trị để hỏi vay tiền anh Q. Thấy vậy, anh Q. đã nhiều lần chuyển tiền cho Hồng.

Đến ngày 30/1, Hồng nhắn tin thông báo mình đang phải cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, nhờ Q. vay tiền hộ để điều trị bệnh, sau này sẽ bán đất trả tiền anh Q.

Ngoài ra, Hồng còn dùng nick Zalo đóng giả con gái mình để nhắn tin cho anh Q. Đối tượng liên tục chia sẻ việc cần tiền để trang trải chi phí điều trị bệnh cho mẹ. Trước đó, Hồng đã hứa hẹn sẽ gả con gái cho Q., nên một lần nữa Q. lại tin vào những lời nói của Hồng, tiếp tục nhiều lần chuyển tiền.

Ngày 13/2, trong vai con gái, Hồng nhắn tin thông báo với anh Q. về việc mẹ bị ung thư phổi đã chết. Do không có tiền trả viện phí nên bệnh viện không cho về. Quá trình nói chuyện, Hồng đồng thời gợi ý việc vay tiền để lo mai táng… tiếp tục hỏi vay tiền anh Q. và hẹn sẽ trả sau khi bán đất.

Ngày 16/2, Hồng tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đã gửi hình ảnh qua Zalo giấy ủy quyền với nội dung: Hoa ủy quyền cho bà Vũ Thị Nhạn (SN 1951), làm chủ mảnh đất đứng tên Hồng. Để làm giả giấy tờ ủy quyền trên, Hồng đã tự viết, ký tên bà Nhạn cũng như Chủ tịch xã là Phạm Thanh Tuấn để anh Q. tin tưởng.

Sau nhiều lần bị Hồng moi tiền, anh Q. nghi ngờ rằng mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã đến Công an huyện Nam Sách và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương trình báo. Tổng số tiền anh Q. bị lừa đảo khoảng 550 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Nam Sách đã vào cuộc điều tra. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Thị Hồng.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí