Một nữ sinh lớp 9 bị nhóm bạn vây đánh ngoài cánh đồng

Ngày 28/3, một đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh nữ sinh bị đánh hội đồng. Qua hình ảnh cho thấy, nơi nữ sinh bị đánh là khu vực cánh đồng, có một nhóm khoảng 6-7 nữ sinh vây đánh bạn.

Một nữ sinh bị nhóm bạn vây đánh ngoài cánh đồng

Nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu đòn mà không dám kháng cự; nhiều lần nữ sinh bị đánh nằm gục xuống đất. Xung quanh hiện trường có rất nhiều người nhưng không ai vào can ngăn. Không chỉ vừa đánh, các nữ sinh còn liên tục chửi bậy.

Thông tin từ chủ tài khoản facebook đăng tải hình ảnh cho biết, nạn nhân là em L.T.L, học sinh lớp 9, Trường THCS Yên Hùng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Người nhà nạn nhân cho biết, đây là lần đánh thứ hai em này bị đánh. Hiện nạn nhân đang trong tình trạng hoảng loạn tinh thần.

Nữ sinh nhiều lần bị đánh nằm gục xuống đất (Hình ảnh cắt từ clip)

Trao đổi với Dân trí, thầy Lê Đức Trung, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Hùng cho biết: Tối ngày 28/3, nhà trường mới nắm bắt được sự việc. Hiện nhà trường đang yêu cầu giáo viên tìm hiểu cụ thể.

Cũng theo thầy Trung, vì đang trong thời gian học sinh nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19, sự việc xảy ra ngoài khu vực nhà trường nên cũng chưa nắm rõ. Nhà trường sẽ tìm hiểu cụ thể sự việc trên để có hướng xử lý.

Sáng ngày 29/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thiện Chinh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định cho biết, ông chưa nắm được sự việc nêu trên

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Tác giả: Duy Tuyên

Nguồn tin: Báo Dân trí