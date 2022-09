Một người ở TP.HCM tố bị hot girl 9X tại Bắc Giang lừa 1,5 tỉ đồng

Thông tin đăng của chị N.L. tố N.T.V.A. lừa đảo hàng chục tỉ đồng - Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 16-9, đại diện Công an tỉnh Bắc Giang xác nhận mới đây văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Huy Nh. (38 tuổi, ở tại TP Thủ Đức, TP.HCM) tố cáo chị N.T.V.A. (27 tuổi, quê huyện Lạng Giang, Bắc Giang) lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng.

Theo đơn tố cáo của anh Nh., V.A. chủ động làm quen với anh, tự xưng là người của một cục thuộc Bộ Công an. Sau đó, V.A. tạo ra nhiều câu chuyện không có thật để chiếm đoạt lòng tin của anh Nh. và lừa tiền.

Trong đơn tố cáo, anh Nh. cho biết V.A. sử dụng thủ đoạn mượn tiền để xoay xở cho công ty đang kinh doanh và anh bị V.A. lừa 1,5 tỉ đồng.

"Qua nghiên cứu đơn tố cáo, văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang nhận thấy vụ việc anh Nh. chuyển tiền và đưa tiền cho bà V.A. diễn ra ở TP.HCM và tỉnh Bình Thuận.

Do đó, vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang nên chúng tôi hướng dẫn anh Nh. gửi đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.HCM và tỉnh Bình Thuận để giải quyết" - đại diện Công an tỉnh Bắc Giang nói.

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện bài đăng do chị N.L. chia sẻ, tố cáo việc N.T.V.A. (27 tuổi, ở Bắc Giang) lừa đảo chiếm đoạt tiền của gia đình bằng nhiều thủ đoạn, chiêu trò tinh vi.

Cụ thể theo chị L., năm 2018, V.A. đã tiếp cận gia đình chị với vẻ ngoài giàu sang, hào nhoáng để hẹn hò, qua lại với em chồng chị.

Quá trình hẹn hò, V.A. tỏ ra sống sang chảnh, liên tục đi những siêu xe khác nhau và tặng cho gia đình bạn trai những món quà đắt tiền, thậm chí tặng bạn trai căn hộ hạng sang, có nhân viên công chứng đến tận nhà ký.

Chính vì vậy, gia đình đã tin tưởng cho V.A. mượn tiền nhiều lần với số tiền từ hàng chục triệu đến hàng tỉ đồng.

Đáng chú ý, chị L. còn cho biết đám cưới giữa V.A. với em chồng chị rất xa xỉ, diễn ra tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội, mời vài trăm khách, của hồi môn là chiếc Rolls Royce hàng chục tỉ đồng.

Tuy nhiên chị L. cho rằng đây hoàn toàn là chiêu trò lừa đảo của V.A. Cô gái này đã thuê biệt thự, căn hộ hạng sang, thuê xế hộp sang trọng ở để "làm màu", thuê người đóng giả bố giàu sang, thuê người dự tiệc đám cưới, thuê người đóng giả nhân viên công chứng để giao dịch bất động sản... Tổng số tiền mà người tố cáo nói đã bị V.A. lừa là khoảng 17 tỉ đồng.

Chị L. cho biết thời điểm đó, chị không tố cáo vì V.A. nói có thai. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị L. phát hiện V.A. tiếp tục lừa thêm hàng chục người khác ở Ninh Bình, Bình Thuận... với số tiền hơn trăm tỉ đồng "như kịch bản trong phim", nên chị quyết định lên tiếng.

Một lãnh đạo xã Đào Mỹ (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) - quê của N.T.V.A. - cho biết V.A. đã rời khỏi địa phương từ năm 15 tuổi.

"Không chỉ trên mạng xã hội, một số người dân trong xã cũng nói nhiều về việc V.A. lừa đảo, tuy nhiên về phía xã thì chưa nhận được đơn tố cáo nào" - lãnh đạo xã Đào Mỹ nói.

Còn đại diện Công an tỉnh Bắc Giang cũng cho biết hiện tại, Công an tỉnh mới nhận được đơn tố cáo của ông Nh., còn chuyện lừa đảo 17 tỉ đồng như trên mạng xã hội chia sẻ thì Công an tỉnh chưa nhận đơn tố cáo.

Tác giả: C. TUỆ - H. QUÂN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ