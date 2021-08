Một hành động nhỏ của anh bộ đội khiến dân mạng Việt chao đảo: Hào quang showbiz cũng không lấp lánh bằng anh!

Theo bạn, những ngày qua, những nhân vật nào đang hot nhất trên mạng xã hội? Hẳn là nhiều người sẽ cho rằng đó là các nhân vật showbiz ở khắp nơi trên thế giới, thế nhưng với một số cư dân mạng, đó lại là những hình ảnh hết sức đặc biệt.

Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ clip một hình ảnh mà người này coi là thần tượng. Và thật không ngờ, rất nhiều người khác cũng lập tức bày tỏ sự đồng cảm bởi đó cũng là những hình tượng trong lòng họ. Đó chính là những anh bộ đội đang làm công việc mua giúp thực phẩm và giao đến tận nhà cho bà con.

Trong đoạn clip được chia sẻ, anh bộ đội này còn có một hành động rất ấn tượng khiến ai xem xong cũng trầm trồ.

Your browser does not support the video tag.

Đi mua đồ ăn, mang đến tận cửa cho bà con, người chiến sĩ trong clip còn cẩn thận hơn khi đứng từ xa vẫy gọi người trong nhà ra nhận đồ, sau đó cẩn thận đặt trước cửa rồi rời đi. Nhiều người tỏ ra rất thích thú trước cách làm này bởi anh không chỉ nhiệt tình, chu đáo mà còn cẩn thận để phòng bệnh cho cả bản thân cùng những người dân.

Rất nhiều bình luận đã bày tỏ sự cảm mến, ngưỡng mộ trước những người chiến sĩ này:

- Thương lắm, các chú bộ đội cố gắng nhé! Mọi người sẽ không bao giờ quên công ơn của các chú.

- Thương thật. Nhìn dáng đi đứng đậm chất bộ đội vì nước vì dân.

- Chúc các chú bộ đội thật nhiều sức khoẻ. Sẽ nhớ mãi không quên những hình ảnh đẹp này.

- Đây mới là những thần tượng hiện tại này!

- Chia sẻ việc làm ý nghĩa để lan toả.

Những ngày qua, rất nhiều hình ảnh tương tự đã được chia sẻ. Rất nhiều người bày tỏ sự cảm kích không ngớt trước việc làm của các anh bộ đội này. Không ngoa khi nói rằng, họ cũng chính là thần tượng trong lòng rất nhiều người.

Nguồn: TikTok @ha_gio