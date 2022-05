Một giáo viên tiểu học ở TP HCM bị nhóm Youtuber đánh trọng thương

Theo kết luận Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế TP HCM bà C. bị chấn thương vai phải gây trật khớp, gãy mỏm quạ đã được điều trị nắn trật. Bà C. bị hạn chế động tác đưa tay ra sau, tỉ lệ thương tật 20%.

Bà C. là giáo viên tiểu học, ngày 9-2, bà đang chạy xe máy trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) thì bị một năm thanh niên áp sát chĩa máy vào mặt bà quay phim.

Kết luận giám định pháp y đối với bà C.

Sau đó, nhiều người ùa tới giật khẩu trang, bóp cổ rồi tấn công bà để quay clip. Lúc quay clip bà C. nghe nhóm người này gọi tên em gái của bà là bà Đ.L.

Mặc dù bà C. thanh minh bà không phải là Đ.L. nhưng những người này không tin, vẫn quay clip sau khi tấn công bà.

Bà C. khai với công an rằng ngoài việc tấn công bà thì nhóm Youtuber này còn đạp vào ba lô chứa máy tính xách tay của bà. Bà C. nghi ngờ nhóm Youtuber này ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng nên tấn công bà.

Thấy bà C. bị thương, nhiều người dân đã hỗ trợ đưa bà vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó nhóm Youtuber này bị công an mời về trụ sở làm việc. Hiện vụ việc bà C. đang được Công an quận Gò Vấp điều tra.

