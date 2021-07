Một 'đại gia' ở Đà Nẵng bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Trong đơn tố cáo, bà Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1971, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), trình bày: Tổng số tiền bà Loan đã nhờ bà bảo lãnh vay là 46,9 tỷ đồng. Để tạo lòng tin, khi nhờ vay tiền bà Loan tỏ ra là một người giàu có bằng việc chứng minh gia đình bà có 2 công ty tại TP Hồ Chí Minh, gồm: Công ty Thiên Lộc Phát (trụ sở tại phường 10, quận 11) do con trai bà là Nguyễn Anh Tuấn làm giám đốc và Công ty thép Phương Khanh (trụ sở tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh) do con gái Nguyễn Phương Khanh làm giám đốc. Bên cạnh đó, bà Loan còn mua 2 lô đất tại TP Đà Nẵng gồm: một lô tại đường Võ Văn Kiệt (quận Sơn Trà) với diện tích 1.200m2 và một lô tại đường Cách Mạng Tháng 8 (quận Cẩm Lệ) với diện tích 6.000m2. Cả 2 lô này đều do ông Nguyễn Anh Khoa (con trai bà Loan) đứng tên.

Nhiều nạn nhân ở Đà Nẵng gởi đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Hồng Loan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng

“Khi nhờ tôi đứng ra bảo lãnh vay tiền, bà Loan cho rằng do rút 50 tỷ đồng của Công ty Thiên Lộc Phát để thêm vào mua 2 lô đất nói trên nên công ty bị hụt vốn không cạnh tranh được. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động cho công ty của gia đình, bà Loan nhờ tôi đứng ra vay hộ. Sau khi bán 2 lô đất bà Loan sẽ cho tôi 15 tỷ đồng với điều kiện là cùng bà tìm kiếm mối bán đất”, bà Nguyệt cho biết.

Với lời hứa đầy hấp dẫn cũng như sự thân quen nhiều năm, bà Nguyệt đã đứng ra bảo lãnh để bà Loan vay của chị Nguyễn Thị Tường Vy (1987, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tổng cộng 13 lần với tổng cộng 43,9 tỷ đồng từ ngày 4-6-2019 đến 17-8-2019. Do chị Vy là chị ruột của con dâu bà Nguyệt nên việc đứng ra bảo lãnh vay tiền cho bà Loan thuận lợi. Tiếp đến vào tháng 11-2019, bà Nguyệt đứng ra bảo lãnh cho bà Loan vay của ông Nguyễn Đình Chính (1983, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 3 tỷ đồng. Sau khi vay được tiền, những tưởng bà Loan sẽ dàn xếp chuyện công ty ổn thỏa, đồng thời tìm cách bán 2 lô đất để trả nợ, dè đâu bà Loan tính đường bội tín.

Sau khi vay được tổng số tiền 46,9 tỷ đồng, bà Loan không liên lạc với bà Nguyệt và bỏ vào TPHCM để trốn tránh. Đến hạn trả nợ, bà Nguyệt và chị Vy lặn lội vào TPHCM để đòi nợ thì bà Loan không thiện chí mà còn thẳng thừng: Số tiền đó đã mang trả khoản nợ Công ty Thiên Lộc Phát đang vay và trả lãi mua 2 lô đất ở Đà Nẵng mỗi tháng vài tỷ đồng nên hết tiền rồi. “Khi tôi cùng cháu Vy đòi tiền, bà Loan còn nói rằng thích làm gì thì làm, kể cả kiện ra tòa”, bà Nguyệt bức xúc.

Nhiều lần đòi nợ bà Loan không thành, bà Nguyệt phải bán tháo, bán đổ ngôi nhà của mình tại phường Thạc Gián (quận Thanh Khê) và một công ty tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam) để trả nợ cho chị Vy. Đồng thời, bà Nguyệt gửi đơn tố cáo hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của bà Loan với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng. Cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng đã nhiều lần triệu tập những người có liên quan để làm rõ hành vi bà Loan lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Không chỉ bà Nguyệt, chị Vy, ông Nguyễn Đình Chính bị bà Loan lừa đoản, chiếm đoạt tiền mà một nạn nhân khác cũng có đơn tố cáo gởi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng và các cơ quan báo chí tố cáo bà Loan với hành vi tương tự. Đó là bà Ôn Thị Lan (sinh năm 1971, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) tố cáo bà Loan vay 3,5 tỷ đồng vào ngày 7-8-2019 nhưng đến nay mới chỉ trả được 1,7 tỷ đồng. Số tiền còn lại đến nay bà Loan không chịu trả.

Nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng và Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã mời bà Loan đến làm việc. Tại các buổi làm việc với cơ quan chức năng bà Loan thừa nhận, trước khi mượn tiền bà đã cam kết thực hiện trả nợ bằng tài sản đảm bảo là 2 lô đất tại đường Võ Văn Kiệt và Cách Mạng Tháng 8 nói trên. Tuy nhiên từ giữa năm 2020 đến tháng 7-2020, bà Loan nhận cọc bán 2 lô đất trên nhưng không thông báo cũng như trả tiền vay nên bà Nguyệt đã có đơn đề nghị cơ quan điều tra phong tỏa giao dịch, mua bán lô đất đường Cách Mạng Tháng 8 nhằm tránh việc bà Loan tẩu tán tài sản.

Lô đất có diện tích 6.000m2 tại đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) của bà Loan đang bị cơ quan chức năng phong tỏa

Để đảm bảo quyền lợi cho người có đơn tố cáo, ngày 18-1-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã có văn bản để nghị Sở Tư pháp TP Đà Nẵng thông báo đến Văn phòng công chứng và Văn phòng đăng ký đất đai các quận huyện trên địa bàn thành phố, lưu ý việc chuyển nhượng, mua, bán, tặng, cho và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Lô đất 6.000m2 đường Cách Mạng Tháng 8.

Tác giả: NGUYỄN HÙNG - NGỌC DIỆP

Nguồn tin: Báo SGGP