Một cú trượt tay mất ngay 40 triệu cận Tết, biểu cảm của chủ nhà thấy thương

Đoạn clip dưới đây ghi lại khoảnh khắc sơ suất của nhóm người khiến chậu lan trưng Tết tanh bành. Sự cố ngày cuối năm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Theo dõi clip, nhóm 3 người đàn ông bê chậu lan hồ điệp hai màu trắng và tím rất đẹp lên xe tải để chở cho khách. Thế nhưng khi đang nâng lên xe thì chậu cây trượt khỏi tầm kiểm soát, đổ lật ngửa xuống đường.

Hậu quả, cành và hoa của chậu cây tan tành. Sau sự cố ai nấy mặt buồn thiu, chán nản. Theo tiết lộ của anh chủ cửa hàng, chậu lan có giá 40 triệu đồng. Sự cố vào những ngày cuối năm này khiến anh méo mặt.

Your browser does not support the video tag.

Trượt tay khiến chậu lan đắt đỏ tanh bành: Biểu cảm của anh chủ thấy thương

Đoạn clip được chia sẻ đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem và hàng ngàn lượt bình luận. Dân mạng nhiều ý kiến trái chiều, tranh cãi nảy lửa về giá trị thực của chậu lan "siêu nhọ" này.

"Nhìn mặt anh chủ là biết chậu cây đắt tiền rồi. Nhưng chuyển cả chậu lẫn để chung thế kia thì bất cẩn quá".

"Không phải còn cái nịt mà còn đúng cái chậu. Cuối năm mà chủ quán đen quá, chia buồn".

"Chậu này năm nào nhà mình cũng mua, không đến 40 triệu đâu. Nếu tính giá hoa vườn bán thì khoảng 6 triệu tiền hoa", một số bình luận.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc