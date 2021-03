Mỗi khi giục người tình bỏ vợ, tôi luôn nhận được câu "giờ chưa phải lúc"

10 năm trước, tôi có một mối tình vụng trộm với người đàn ông có vợ. Nhưng khi ấy tôi hiểu rằng, anh sẽ không bỏ vợ để đến với tôi, dù bất cứ khi nào gặp tôi anh cũng nói xấu vợ, phàn nàn về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình.

Tôi còn trẻ, không muốn chờ đợi, không thể lãng phí tuổi thanh xuân vào một mối quan hệ như vậy, nên những gì tôi làm khi đó là quyết định rời bỏ. Tôi đi lấy chồng, tiếp tục cuộc sống riêng của mình mà không có anh.

Ảnh minh họa: GettyImages

Chồng tôi là người tốt. Hôn nhân của tôi ban đầu cũng ổn, nhưng trái tim tôi không quên được người đàn ông cũ. Tôi luôn yêu anh ấy nên điều đó làm ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng.

Tôi thấy chồng mình không bằng người đàn ông kia. Tôi biết không nên so sánh, rất cố gắng để tránh việc so sánh, nhưng rốt cuộc là động chuyện gì dù nhỏ nhặt nhất cũng lại khiến tôi nghĩ đến người đàn ông đã có vợ kia và so sánh với chồng mình, kiểu "nếu là anh ấy ngày đó, anh ấy đã làm thế này, thế kia…". Tôi hay bị thất vọng vì chồng. Những điều đó, bây giờ nhìn lại, tôi có thể thấy rằng không phải vì chồng tôi làm không tốt, mà chẳng qua vì anh ấy đã làm theo cách không giống với người kia.

Chúng tôi phải ly hôn, cả hai đều cam tâm tình nguyện bởi đó là kết thúc cuối cùng nên có của một mối quan hệ ngày càng trở nên nhạt nhẽo. Chồng tôi không sống nổi cảnh đồng sàng dị mộng, tôi cũng không thể kìm lòng mà không nói thẳng về người đàn ông cũ trong lòng tôi. Chồng tôi thảo đơn ly hôn và ký ngay lập tức mà không tranh cãi thêm bất cứ điều gì, nhưng tôi biết sĩ diện đàn ông của anh ấy đã tổn thương sâu sắc.

Sau khi tôi ly hôn, người đàn ông cũ tìm cách xuất hiện. Và cách đây vài tháng, tôi lại ngoại tình với anh. Tôi nghĩ rằng 10 năm đi qua rồi lẽ ra mọi chuyện sẽ phải khác, anh có lẽ cũng đã biết đối với anh tôi có vị trí như thế nào, có lẽ anh cần tôi nên mới nối lại quan hệ trước kia. Tôi nhiều lần hỏi anh về chuyện anh tính khi nào bỏ vợ để đến với tôi, nhưng câu trả lời của anh luôn là "chưa phải lúc". Các lý do khi thì là vì tình hình tài chính hai vợ chồng anh phức tạp, khi thì là vợ anh hiện giờ không được khỏe, lúc lại là đang covid nên làm ăn rất khó khăn, vợ chồng bây giờ mà chia tay thì ảnh hưởng vốn liếng…

Tôi tin rằng anh có yêu tôi và muốn ở bên tôi, nhưng tôi không muốn sống trong tình trạng như thế này. Tôi có biết một chút về vợ anh, người lạnh lùng, khó tính, nên tôi nghĩ những gì anh kể về vợ là đúng. Nhưng tôi không hiểu sao anh không thể dứt điểm mọi chuyện để chúng tôi có thể bên nhau?

Trả lời của chuyên gia:

Bạn thân mến,

Nếu bạn muốn một câu trả lời thật lòng, thì tôi nghĩ rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ bỏ vợ để dứt điểm đến với bạn. Tại sao anh ta phải từ bỏ cuộc sống thoải mái bây giờ, tài chính ổn định, chuyện làm ăn ổn định, có vợ, có gia đình ở nhà trong khi ra ngoài vẫn có luôn cả bạn? Nếu có ý định bỏ vợ, anh ta đã bỏ rồi.

Sự thật là bạn không biết gì về đời sống hôn nhân của người tình, cũng không biết rõ vợ anh ta thế nào, tất cả chỉ là bạn nghe từ anh ta và rất có thể, anh ta chỉ nói những điều bạn muốn nghe, trong khi vẫn đang sống vui vẻ trong cuộc hôn nhân hoàn hảo với sự sắp đặt như hiện tại.

Lời khuyên của tôi là bạn nên cắt đứt liên lạc với người đàn ông này để tập trung vào bản thân bạn, bạn định sẽ sống thế nào khi không có anh ta. Việc bạn ly hôn chồng thật đáng tiếc, nhưng cũng sẽ là việc nên làm nếu bạn không thể có cảm giác yêu.

Lùi lại một bước để nắm giữ cuộc đời mình, tương lai của mình, và kết thúc tình trạng hiện thời và tìm cho mình người đàn ông phù hợp, xứng đáng hơn, bạn nhé.

Tác giả: Huyền Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí