“Mổ xẻ” linh kiện bên trong VinFast Klara S sử dụng pin LFP

Klara S LFP là bản nâng cấp hoàn hảo của Klara S, một chiếc xe máy điện mang phong cách Châu Âu, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, nay được trang bị thêm nhiều công nghệ tiên tiến với hiệu năng vượt trội. Với khả năng vận hành lên tới gần 200km/lần sạc, tốc độ tối đa lên tới gần 80km/h, Klara S LFP là sự lựa chọn đáng tiền trong phân khúc và cùng tầm giá.

Cụm đèn pha theo tiêu chuẩn Châu Âu: Phía trước đầu xe Klara S 2002 sử dụng pin LFP (Klara S LFP), cụm đèn pha không có sự thay đổi về thiết kế và kỹ thuật so với bản trước. Phần đèn Led được giữ nguyên, cũng như các thông số hợp chuẩn “50R-00, 02 CR-BS PL, E6 7.5” cho thấy đây là mã hiệu đèn tiêu chuẩn trên thị trường châu Âu và các nước phát triển, theo quy định của Ủy ban Kinh tế Châu Âu (ECE).

Hệ đèn xi nhan từ K-Lite: K-Lite là nhà sản xuất đèn và cung cấp giải pháp chiếu sáng hàng đầu trên thế giới. Hiện tại, nhà sản xuất này đang nắm giữ độc quyền nhiều công nghệ và chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng của Châu Âu và nhiều thị trường lớn khác trong việc nghiên cứu, sản xuất các loại đèn cho ô tô - xe máy. Với Klara S LFP, K-Lite cung cấp hệ đèn xi nhan có thiết kế mới, có chất lượng hoàn thiện, đạt chứng nhận tiêu chuẩn Châu Âu E4.

Cụm đèn hậu từ SITIS: Cụm đèn hậu của Klara S LFP được cung cấp bởi Công ty quang học và ánh sáng SITIS – nhà cung cấp hệ thống đèn chiếu sáng cho ô tô và xe máy hàng đầu hiện nay.

Hộp kết nối Connectivity Box do VinFast làm chủ công nghệ: VinFast đã chính thức làm chủ công nghệ và tự sản xuất hộp kết nối thế hệ mới Connectivity Box, thay vì sử dụng module do hãng Meiko cung cấp. Nếu như ở Feliz S, module hộp kết nối Smart Connectivity Unit sử dụng Esim 4G thì Klara S LFP được nâng cấp, trang bị thêm module tìm xe, chống trộm giúp tăng tiện ích và an toàn cho người dùng.

Động cơ hoàn toàn mới: Ở phiên bản Klara S LFP, động cơ mới có công suất tối đa hơn 3.000W được VinFast tự nghiên cứu và phát triển. VinFast đã làm chủ hoàn toàn các khâu chế tạo động cơ với tiêu chuẩn tương đương với các hãng xe lớn trên thế giới hiện nay. Đặc biệt, hệ thống điều khiển điện trên Klara S LFP được nâng cấp hoàn toàn so với phiên bản Klara S.

Bộ chuyển mạch từ Szwengao: Szwengao là thương hiệu nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực cung cấp giải pháp chuyển đổi nguồn điện, module chuyển mạch cho các ngành: sản xuất công nghiệp, y tế… Với Klara S LFP, bộ chuyển mạch module DC được gia công bởi Szwengao giúp chuyển điện cao áp từ pin sang 12V để dùng cho các thiết bị chiếu sáng, hộp kết nối....

Bộ điều khiển mô tơ từ Zhejiang Jiuzhou: Hộp điện điều khiển mô tơ được cung cấp bởi hãng Zhejiang Jiuzhou New Energy Technology. Đây là một trong những công ty hàng đầu cung cấp các thiết bị sử dụng mô tơ điện và hộp điều khiển cho xe điện. Sự có mặt của module điều khiển này giúp cho Klara S LFP có khả năng vận hành với hiệu suất cao hơn và mượt mà hơn.

Công nghệ pin LFP đột phá: Điểm đột phá ở Klara S LFP cũng như các mẫu xe điện thế hệ mới của VinFast là hãng xe Việt đã chính thức làm chủ công nghệ pin. Pin LFP trên Klara S LFP có chung kiểu dáng, kích thước với 3 mẫu xe của VinFast là Feliz S, Theon S và Vento S. Pin LFP có thiết kế hình chữ L, phía trên là nơi đặt các mạch quản lý và thiết bị bảo vệ pin, ngăn bên dưới là nơi lắp các cell pin. VinFast sử dụng chất liệu nhựa chống cháy theo tiêu chuẩn UL 94 V0 để làm vỏ thân pin, trong khi lớp vỏ dưới đáy là hợp kim nhôm siêu cứng có tác dụng vừa bảo vệ vừa làm mát cho pin.

Khung xe có thể chịu tải trọng lên tới 400kg: Với sự thay đổi về kích thước và vị trí lắp đặt pin so với thế hệ trước, khung xe Klara S LFP cũng có sự thay đổi và nâng cấp. Vị trí sàn xe được gắn thêm các thanh chống kết hợp cùng thanh giằng ngang giúp bảo vệ pin khỏi tác động từ sàn xe. Khung xe Klara S LFP vẫn sử dụng loại ống thép có kích thước lớn, vượt qua những bài kiểm tra nghiêm ngặt từ khâu kiểm định chất lượng. Hệ khung gầm cũng được gia cố thêm một tấm giáp thép dập gân nổi cường lực có độ dày lên tới 2 mm để bảo vệ khoang chứa pin. Khung xe Klara S LFP đã chứng minh có thể chịu được tải trọng lên tới 400 kg với tác động hàng triệu lần khi trải qua các bài thử nghiệm về tính khắc nghiệt của môi trường, các bài kiểm tra bằng x-quang và laser để phát hiện lỗi trong quá trình sản xuất.

Hệ thống phanh từ Nissin và giảm xóc từ Kaifa: Hệ thống phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau trên Klara S LFP được cung cấp bởi thương hiệu Nissin nổi tiếng Nhật Bản. Cụm phanh đĩa phía trước được trang bị loại piston đôi có khả năng giảm tốc ấn tượng và được cho là “xịn sò” nhất trong phân khúc. Nhiều mẫu xe tay ga chạy xăng trong tầm giá cũng chỉ được trang bị phanh đĩa piston đơn cho bánh trước và phanh tang trống cho bánh sau. Trong khi đó, bộ giảm xóc đến từ thương hiệu Kaifa đem lại cảm giác êm ái khi cầm lái. Kaifa là một trong những nhà cung cấp giảm xóc lâu đời, có uy tín và là đối tác tin cậy cung cấp linh kiện cho rất nhiều thương hiệu xe nổi tiếng của Nhật Bản và Italia.

Tác giả: Thu Hà

Nguồn tin: nguoiduatin.vn