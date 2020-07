Mở lại phiên tòa ném ma túy, đẩy người tình của kiều nữ vào tù

Theo bản án sơ thẩm, do có mâu thuẫn với người tình là anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1975), muốn đẩy anh Thiện vào tù, kiều nữ tên Vân nghĩ ngay đến người bạn là bị cáo Vững. Vân hỏi Vững - đưa ma túy vào xe ô tô của anh Thiện có bắt được anh Thiện không? Vững bảo được nên Vân đã thỏa thuận sẽ trả cho Vững 1 tỷ đồng để Vững bảo Công an bắt giữ anh Thiện. Khoảng 8h30 sáng 28/10/2016, Vững gọi điện bảo Vân gọi vào số điện thoại xxx, sẽ có người đưa ma túy để Vân bỏ vào xe của anh Thiện. Trưa hôm đó, sau khi có người đàn ông gọi điện cho Vân bảo ma túy để ở gốc cây, có hòn đá đè lên, để gần xe ô tô của Vân tại phố Trịnh Công Sơn. Vân đã lấy 4 túi heroin, trọng lượng 7,003 gam, 1 túi Methamphetamine trọng lượng 1,484 gam để vào cốp ghế phụ trước chiếc ô tô mà anh Thiện lái. Tối hôm đó, anh Thiện lái xe chở Vân đi trên đường Lê Đức Thọ thì Vân báo Vững gọi điện báo cảnh sát kiểm tra, bắt giữ anh Thiện. Trung đoàn CSCĐ, Công an Hà Nội sau đó đã bắt giữ anh Thiện cùng số ma túy. Ngày 31/10/2016, Vân đưa cho Vững 200 triệu đồng để trả công cho Vững vì đã cùng Vân bỏ ma túy vào xe ô tô của anh Thiện khiến anh này bị bắt. Anh Thiện sau đó được trả tự do vì cảnh sát không chứng minh được hành vi phạm tội. Trong khi đó, Vân và Vững bị đưa ra xét xử tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Vu khống. Bản án sơ thẩm cho rằng, dù tại CQĐT và tại tòa, bị cáo Vững không thừa nhận hành vi của mình, xác định không nhận tiền của Vân, mà chỉ cho Vân vay 200 triệu đồng, nhưng giấy ghi nợ 1 tỷ đồng để giúp Vân về xin tiền chồng Tây của Vân. Song việc bị cáo Vững xác định là người gọi điện báo cảnh sát kiểm tra chiếc ô tô do anh Thiện lái có chứa ma túy đang di chuyển ở khu vực Mỹ Đình để bắt anh Thiện là phù hợp với lời khai của bị cáo Vân, lời khai của anh Thiện, phù hợp với nội dụng đoạn hội thoại Vững đã trao đổi với Vân...