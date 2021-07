Mở cửa quán cắt tóc bất chấp lệnh cấm, vợ chồng chủ tiệm mắc Covid-19

Ngày 13-7, Sở Y tế Hưng Yên cho biết vừa ghi nhận thêm 8 ca dương tính SARS-CoV-2 mới trong tổng số 1.350 mẫu được xét nghiệm từ 18 giờ ngày 12-7 đến sáng 13-7. Các ca này đều ở huyện Yên Mỹ và đã được cách ly tập trung trước đó, sau khi có biểu hiện sốt và được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, cho kết quả dương tính.

Các trường hợp dương tính gồm: Đ.T.Ph., P.T.T.H. và Tr.T.T.H. trú tại thị trấn Yên Mỹ; L.H.D., N.T.Đ., N.Đ.Ph. và N.Q.T. trú tại xã Thanh Long; Đ.T.B. trú tại xã Liêu Xá.

Công an huyện Yên Mỹ cho biết đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người liên quan đến tiệm cắt tóc Anh Khoa ở thôn Thụy Trang (xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ) do vợ chồng ông Nguyễn Đăng Khoa (SN 1977) và bà Đặng Thị Thơm (SN 1987; cùng trú tại thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng) làm chủ.

Ngày 16-6, 2 vợ chồng đã tự ý mở cửa tiệm, không chấp hành Công điện số 883/CĐ-CTUBND ngày 6-5-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, trong đó yêu cầu kể từ 0 giờ ngày 7-5-2021 dừng các dịch vụ không thiết yếu, trong đó có dịch vụ cắt tóc, gội đầu. Hậu quả, bản thân ông Khoa và bà Thơm bị mắc Covid-19 và lây nhiễm cho một số người khác, gây thiệt hại phát sinh trong công tác phòng chống dịch trên 100 triệu đồng.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý những người vi phạm theo quy định của pháp luật.



Tác giả: B.H.Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động