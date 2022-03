Mở cừa hàng không, hành khách, hàng hóa đi chuyến bay quốc tế đều tăng cao

Hành khách và hàng hóa từ chuyến bay quốc tế thông qua các sân bay Việt Nam đều tăng cao trong quý 1 năm 2022 - Ảnh: NAM TRẦN

Theo Cục Hàng không, trong tháng 1-2022, Việt Nam khai thác trở lại thường lệ các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Bắc (Trung Quốc). Trong tháng 2, các đường bay giữa Việt Nam với Singapore, Thái Lan, Campuchia, Lào, Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Nga được khai thác với tần suất tăng dần và mở cửa hoàn toàn sau ngày 15-3.

Tính đến tháng 3, có 23 hãng hãng không nước ngoài và Việt Nam (Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airaways) khai thác đường bay từ Việt Nam đi, đến 20 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các hãng khai thác 67 đường bay đi và đến Việt Nam, chủ yếu tại 2 sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Giai đoạn mở cửa từ ngày 15 đến 21-3, Singapore là hãng hàng không khai thác tới Việt Nam với tần suất lớn nhất, 45 chuyến khứ hồi/tuần, tăng 2 chuyến so với tuần trước khi mở cửa du lịch, và đạt 36% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong số các đường bay quốc tế, đường bay giữa Việt Nam và Nhật Bản đạt số lượng hành khách đi máy bay cao nhất, với 10.300 khách (đạt 18,1%/tổng khách vận chuyển).

Dự kiến từ tháng 4 sẽ có thêm các đường bay từ Singapore, Đài Loan và Hàn Quốc đến Đà Nẵng.

Tuy số lượng đường bay quốc tế khai thác đã tăng lên, theo Cục Hàng không, so với giai đoạn năm 2019 (trước dịch COVID-19), còn 8 quốc gia chưa mở lại các đường bay thường lệ đi, đến Việt Nam gồm: Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Myanma, Macao, Phần Lan, Ý, Thụy Sỹ.

Cục Hàng không dự kiến sản lượng hành khách và hàng hóa vận chuyển quốc tế thông qua các sân bay Việt Nam trong quý 1 năm 2022 đạt 321.000 khách, tăng 176,2% so với cùng kỳ 2021; hàng hóa thông qua đạt 292.000 tấn, tăng 21,1% so với cùng kỳ 2021.

Trong đó, sản lượng vận chuyển quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam trong quý 1 năm 2022 dự kiến đạt 141.600 khách, tăng 441% so với cùng kỳ 2021; hàng hóa đạt 38.000 tấn, tăng 113,9% so với cùng kỳ 2021. Dự kiến thị phần vận chuyển quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam trong quý 1 năm 2022 về hành khách đạt 44%, hàng hóa đạt 13%.

Tuy nhiên, Cục Hàng không cho biết hiện tại ngành gặp khó khăn do giá xăng dầu tăng cao, tạo áp lực tăng chi phí cho các hãng bay.

Với hàng không nội địa, Cục Hàng không cho biết đến tháng 3 có 6 hãng hàng không Việt Nam hiện đang khai thác trung bình từ 55-60 đường bay nội địa nối Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM với 19 sân bay địa phương.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch COVID-19 vào những tháng đầu năm nên sản lượng vận chuyển hành khách nội địa thông qua các sân bay trong quý 1 năm 2022 đạt 13 triệu khách, giảm 13,3% so với cùng kỳ 2021; vận chuyển hàng hóa nội địa đạt 98.000 nghìn tấn, giảm 5% so với cùng kỳ 2021.

Tương ứng, các hãng hàng không Việt Nam trong quý 1 năm 2022 vận chuyển 6,5 triệu khách nội địa, giảm 12,5% so với cùng kỳ 2021; hàng hóa nội địa đạt 48.400, giảm 8,8% so với cùng kỳ 2021.

Tác giả: TUẤN PHÙNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ