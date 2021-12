Mitsubishi Triton Athlete hầm hố ra mắt tại Việt Nam chỉ hơn 700 triệu đồng 'đẹp không tì vết'

Theo Zingnew.vn, Mitsubishi vừa ra mắt phiên bản Triton Athlete 4x4 AT và Triton Athlete 4x2 AT tại Việt Nam. Đây là bản nâng cấp, thay thế cho 2 phiên bản Triton AT Premium hiện tại. Xe có những thay đổi ở ngoại hình, trông thể thao và năng động hơn, trong khi trang bị không có gì khác biệt so với bản trước.

Hai phiên bản Triton Athlete được bổ sung nhiều phụ kiện trang trí ngoại thất như ốp cản trước thể thao, lưới tản nhiệt, gương chiếu hậu, mâm xe hợp kim, ốp vè, thanh trang trí sơn đen và thiết kế tem xe Athlete. Mâm xe 18 inch cũng được sơn màu đen.

Thiết kế tem xe kéo dài về phía đuôi xe cùng dòng chữ “Triton Athlete" được tạo hình bắt mắt với tông màu tương phản, khiến ngoại hình xe trở nên nổi bật hơn so với phiên bản cũ. Khoang nội thất của Mitsubishi Triton Athlete được phối hai tông màu cam - đen chủ đạo. Các đường chỉ may màu cam ở cần số và ốp cửa tạo sự tương phản. Toàn bộ hai hàng ghế đều được bọc da cao cấp màu cam - đen.

Các trang bị tiện nghi trên xe không có sự thay đổi như màn hình thông tin giải trí 6,75 inch tích hợp AUX, USB và radio cùng khả năng kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Hàng ghế sau có độ ngả 25 độ theo thiết kế J-line, khoảng để chân 1.745 mm, rộng nhất phân khúc xe bán tải. Ngoài ra, xe còn có cửa gió riêng cho hàng ghế sau.

Mitsubishi Triton Athlete.

Theo Tri thức và Cuộc sống, điều đặc biệt của chiếc xe này là hệ thống truyền động 2 cầu Super Select 4WD-II với 4 chế độ gài cầu: 2H (1 cầu), 4H (2 cầu), 4HLc (2 cầu nhanh với khóa vi sai trung tâm) hay 4LLc (2 cầu chậm, khóa vi sai trung tâm) và khóa vi sai cầu sau, cùng 4 lựa chọn chế độ vận hành địa hình (Sỏi – Bùn – Cát – Đá), mang lại khả năng vận hành vượt trội, giúp người lái dễ dàng vượt qua những cung đường địa hình phức tạp.

Nhờ được trang bị khóa vi sai trung tâm duy nhất trong phân khúc, chế độ 4H (hoạt động như chế độ AWD toàn thời gian) giúp xe tăng độ bám trên mặt đường trơn trượt. Triton Athlete còn là mẫu bán tải có thể chuyển cầu linh hoạt giữa chế độ 2H-4H ngay khi đang di chuyển ở tốc độ cao (không vượt quá 100km/h), không chỉ tăng độ an toàn khi vận hành mà còn tiết kiệm nhiên liệu.

Mitsubishi Triton Athlete 2021 gồm hai phiên bản 4x4 AT và 4x2 AT sẽ được phân phối với ba tùy chọn màu sắc: trắng, cam và đen. “Uy mãnh thỏa chất đam mê”, Triton Athlete hội tụ những đặc trưng cần thiết của một chiếc bán tải: thiết kế phong cách, khỏe khoắn, năng động đi cùng khả năng vận hành bền bỉ, linh hoạt.

Những nâng cấp toàn diện giúp Triton Athlete đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu sử dụng hàng ngày cũng như đam mê trải nghiệm, khám phá cá nhân. Mức giá xe Mitsubishi Triton Athlete chính hãng tại Việt Nam tương ứng cho hai phiên bản AT Premium 4x2 và AT Premium 4x4 là 760 và 885 triệu đồng. Phiên bản Triton 4x2 AT MIVEC có giá bán 630 triệu đồng.

