MG ZS lỗi liên tục, đại lý không khắc phục được, cò cưa với khách hàng

Gần đây, một chiếc MG HS 2.0 Trophy bản nâng cấp vừa lăn bánh đã phát hiện lỗi, sau 3 lần đến xưởng bảo hành vẫn không khắc phục được. Sau đó, tiếp tục là chiếc MG ZS mua tại đại lý MG Lê Văn Lương cũng gặp phải lỗi nghiêm trọng khác, điểm chung giữa 2 chiếc xe là đều mất rất nhiều thời gian nhưng chưa thể xử lý lỗi.

Chủ xe trong "câu chuyện khó chịu" lần này là anh Trần Anh T. Anh T quyết định chọn mua xe MG ZS phiên bản comfort (có giá niêm yết 569 triệu đồng) hồi tháng 5/2021, địa điểm anh tin tưởng chọn mua là MG Lê Văn Lương.

Lấy xe hồi tháng 5, nhưng chỉ trong vòng 20 ngày sau anh T xe đã phải bảo hành cột lái chiếc MG ZS của mình.

Trong quá trình sử dụng xe, ở hơn 1.000km đầu tiên, anh phát hiện xe gặp lỗi ở hệ thống đánh lái nên đã mang xe qua bảo hành. Tại nơi bảo hành của MG, anh được tiếp nhận lỗi và bảo hành cột lái.

Tuy nhiên, sau quá trình sử dụng ở những ngày sau đó, anh T phát hiện khu vực gầm xe liên tục gây ra tiếng ồn bất thường. Do lo ngại vấn đề an toàn của bản thân và gia đình nên anh T đã lập tức mang xe đến MG Lê Văn Lương để thông báo lỗi và yêu cầu kiểm tra nhưng kỹ thuật viên MG không khắc phục được. Anh T mang xe quay lại lần nữa để yêu cầu kiểm tra thì được anh Quân (kỹ thuật viên tại MG Lê Văn Lương) yêu cầu tiếp tục sử dụng xe, nếu phát hiện tiếng ồn lớn hơn thì hãy mang xe đến kiểm tra lại nhưng không có giải thích lý do gầm xe phát ra tiếng ồn.

Khi nhận thấy MG Lê Văn Lương có dấu hiệu không muốn tiếp nhận lỗi và có trách nhiệm xử lý cho chiếc xe của mình, anh T đã mang xe qua đại lý khác là MG Mỹ Đình để được giải quyết. Tại đây, được sự cho phép của anh T, MG Mỹ Đình đã thực hiện tháo các chi tiết máy như moay-ơ, hộp số, láp... để kiểm tra và đi thử khoảng 1.000km, nhưng vẫn chưa thể kết luận được chính xác nguyên nhân gây tiếng ồn là ở bộ phận nào.

Anh T nhận lại xe ngày 17/7/2021 nhưng lỗi vẫn chưa được khắc phục.

Xe gặp lỗi chưa thể khắc phục được là một vấn đề, tuy nhiên theo anh T, việc khiến anh không hài lòng nhất là ở cách thức làm việc của phía MG. Sau khi không thể tìm được lỗi, anh T được hẹn lịch trao đổi vào ngày 17/7/2021, do đó anh có yêu cầu phía MG cho gặp đại diện pháp lý để trao đổi. Trái với mong muốn của khách hàng, MG chỉ cho anh T trao đổi thông tin về chiếc xe với 3 kỹ thuật viên trực tiếp thực hiện xe của anh và hoàn toàn không có biên bản làm việc.

Do cuộc gặp chưa thể giải thích thoả đáng vấn đề trên chiếc MG ZS, anh T tiếp tục yêu cầu phía MG cho gặp đại diện pháp lý vào ngày 19 hoặc 20/7/2021. Những gì anh T nhận được là 1 email xin phép được điều tra thêm nguyên nhân, tuyệt nhiên không có cuộc gọi hay cuộc gặp giữa khách hàng và ban lãnh đạo hoặc đại diện MG.

Xe tiếp tục được anh T cho phép MG mang xe đi xử lý ngày 26/7/2021.

Để tiếp tục khắc phục lỗi, ngày 26/7/2021, anh T cho phép MG mang xe đi tiến hành thay thế loại trừ "chân máy động cơ", nhưng tiếng ồn bất thường vẫn chưa được giải quyết. MG giải thích nguyên nhân có thể do "xăng ở Việt Nam không tương thích" và sẽ quay lại cập nhật phần mềm cho chiếc xe của anh T khi hết dịch.

Sau quá trình liên tục phải mang xe đi bảo dưỡng với những giải thích vòng vo từ phía MG, anh T cho biết anh không dám tiếp tục sử dụng chiếc MG ZS mình mới mua do lo ngại vấn đề an toàn, bên cạnh đó bản thân anh cũng không còn niềm tin với hãng xe MG tại Việt Nam.

Tác giả: Khánh Linh

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam