Mẹ mồ côi từ nhỏ bị bệnh tim không tiền chữa trị, giờ lại gồng gánh chăm con bệnh nặng

Chị Dương Thị Minh, 33 tuổi quê gốc ở xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Từ nhỏ chị đã không biết cha của mình là ai. 3 tuổi mẹ chị qua đời. Anh em chị Minh được đưa vào cô nhi viện ở TP Vinh, Nghệ An nuôi dưỡng. Học hết lớp 9, chị Minh theo chị gái vào Long An. Ở đây, chị đã đi làm đủ thứ việc. Tới năm 18 tuổi, chị xin vào làm công ty May thì gặp được người chồng của mình.

Tưởng rằng hạnh phúc sẽ đến với cô gái mồ côi ấy, thế nhưng nỗi đau lại liên tiếp ập tới. Con trai của chị là Lê Dương Tiến Đạt được 1 tuổi thì bị viêm phổi nặng. Vào viện bác sĩ thăm khám phát hiện bị nhiễm trùng máu. Cháu còn bị suy dinh dưỡng cấp độ 3.

Cháu Đạt thường xuyên phải vào viện lọc máu. Ảnh GDCC

Đạt khi còn khỏe

Theo chia sẻ của anh Dương Văn Bình – anh trai chị Minh, cháu Đạt đã được chạy chữa một thời gian. Nhưng cuộc sống vợ chồng chị Minh "gãy đôi", cháu về ở với gia đình nhà nội. Chị Minh phải gạt nước mắt chấp nhận ra khỏi nhà chồng rồi tự đi làm thuê kiếm mướn có tiền lo cho bản thân vừa lo gửi cho con trai ở nhà nội. Thời gian đi qua, gia đình nội không đủ sức lo cho cháu nữa và gia cảnh lại khó khăn nên đưa con cho chị Minh chăm. Cháu Đạt đi học hay bị ngất, sức khỏe yếu dần. Hiện tại hai mẹ con chị Minh thường xuyên phải đi viện để lọc máu cho cháu.

Hai mẹ con chị Minh hiện thuê trọ ở ấp 1 xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Dịch COVID-19, chị Minh thất nghiệp. Không có việc làm nhưng phải lo cho con trai chữa bệnh, cuộc sống rơi vào bế tắc. Để chạy chữa cho con, chị Minh chạy người này vay người nọ từng đồng. Vừa rồi Đạt phải nằm viện cả tháng trời. Oái ăm, trong lúc chăm con, chị Minh bị F0 khi lây trong bệnh viện nên không thể chăm sóc cho con. Thương hoàn cảnh của hai mẹ con, mọi người ở làng trẻ mồ côi trước kia và những người biết đến đã đỡ đần viện phí điều trị cho Đạt.

Chị Minh bảo, hai mẹ con chị vừa mới được xuất viện về nhà. Nhưng cũng không biết được hai mẹ con có thể ở nhà được mấy ngày lại phải quay vào viện. Bệnh viện đã trở thành căn nhà thứ 2 của hai mẹ con khi bệnh tình của cháu Đạt tương đối nặng và thường xuyên phải lọc máu.

Bản thân chị Minh bị bệnh tim, hay bị khó thở. Dù vậy, chị không dám đi khám. "Ngày đi làm công ty em hay bị xỉu nên đi khám mới biết bị bệnh tim. Bác sĩ bảo phẫu thuật thì cũng mất tới trăm triệu. Thuốc thì cũng mắc quá, em không có tiền. Giờ thì cứ tới đâu hay tới đó chứ em không biết làm sao. Bố mẹ em đã bỏ em đi, giờ tới con em bệnh nặng có làm sao em chẳng còn gì lưu luyến. Sức khỏe em yếu, em sợ không dám đi khám vì sợ bị bệnh nặng hơn. Giờ em nằm nghiêng thì đau, nằm ngửa thì khó thở" – chị Minh nghẹn ngào cho hay.

Chị Minh đi bán cá thuê để kiếm tiền mẹ con sinh hoạt. Ảnh GD

Từ ngày nghỉ việc do dịch bệnh, cuộc sống của mẹ con chị Minh chật vật hơn. Để có tiền sinh hoạt, chị đi bán cá thuê, phụ quán cơm để mẹ con rau dưa qua ngày. Nghĩ tới tiền điều trị bệnh cho con sắp tới và thuốc thang cho mình, chị Minh nói rằng đó chỉ là điều mơ ước. Là người mẹ, nhìn con bệnh tật mà không đưa con đi điều trị thì chị lại không đành.

Hai mẹ con chị Minh đang rất cần sự chung tay của bạn đọc để điều ước đấy trở thành sự thật.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Minh xin gửi về: Chị Dương Thị Minh ở ấp 1 xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Tác giả: Hà My

Nguồn tin: giadinh.net.vn