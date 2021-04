Mẹ giết con 3 tuổi do mâu thuẫn gia đình

Pháp luật

Ngày 2/4, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Thị Yến Nhi (27 tuổi, ngụ tại xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người theo khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015. Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê duyệt.