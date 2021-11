Mẹ đi lấy chồng, em bé khóc nức nở, ôm chặt không rời: Giờ con ở với ai?

Người mẹ diện áo dài, trang điểm xinh đẹp chuẩn bị làm lễ vu quy. Cô con gái nhỏ khóc nức nở, ôm chặt lấy mẹ vì sợ mẹ đi mất.

Thấy con khóc, người mẹ dỗ dành: "Mẹ không có đi, mẹ ở đây nè. Con đi tắm đi, mẹ ngồi ở đây mẹ đợi chứ mẹ không có đi". Bà ngoại bé cũng vào dỗ cháu: "Mẹ không đi đâu, nếu mẹ đi bà ngoại chạy xe theo".

Mọi người xung quanh cũng nịnh bé đi tắm, thay chiếc đầm đẹp rồi đi cùng mẹ. Nhưng cô bé dứt khoát không nghe, khóc nấc lên thành tiếng, tay vẫn ôm chặt lấy mẹ rồi nói: "Không, con muốn mẹ ở đây".

Bé gái khóc nức nở trong ngày vui của mẹ.

Đoạn clip ghi lại tình huống trớ trêu đã khiến nhiều người không kìm được nước mắt, xót xa, thương cho đứa trẻ vì từ nay mẹ của bé sẽ có cuộc sống riêng. Hôm nay là ngày vui của mẹ, nhưng sẽ là một ngày không thể quên trong cuộc đời con. Nhiều người để lại bình luận:

- "Các bạn nam nếu đưa được người phụ nữ đi bước nữa, xin hãy đưa bé con của cô ấy đi cùng".

- "Thương con quá, mình cũng đang là mẹ đơn thân nhưng nhìn cảnh này chắc không thể lấy chồng lần nữa".

- "Mình cảm thấy thật may mắn vì bản thân cũng từng đổ vỡ hôn nhân và đi bước nữa. Nhưng người chồng sau rất yêu thương hai con của mình".

- "Ai cũng có quyền được hạnh phúc, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ lựa chọn người đàn ông có thể yêu thương cả con riêng của mình".

Đúng là, vợ chồng sống không hạnh phúc thì chia tay, chỉ tội nhất đứa con. Rồi đến ngày bố mẹ đi bước nữa, đứa trẻ lại bơ vơ. Chỉ mong các ông bố, bà mẹ khi đi tìm hạnh phúc riêng cũng đừng quên trách nhiệm với máu mủ của mình.

