Mẹ chết bất thường, con trai bỏ trốn khỏi địa phương

Ngày 1/8, Công an Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ cái chết của bà L.T.L.T. (55 tuổi, trú xã Bình An, huyện Bình Sơn). Công an cũng thông báo truy tìm đối tượng tình nghi liên quan đến vụ việc là Lê Văn Hải (23 tuổi) - con ruột của bà T.

Công an thông báo truy tìm Lê Văn Hải nhằm phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc (Ảnh: Công an huyện Bình Sơn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà T. sống với hai người con trai. Chiều 31/7, con trai lớn đi làm, bà T. ở nhà cùng Hải thì xảy ra mâu thuẫn. Bà T. nói với hàng xóm bị Hải đánh vào đầu.

Tối 31/7, con trai lớn của bà T. về nhà không thấy mẹ và em nên đi tìm. Bà T. được phát hiện nằm chết ngoài chuồng bò, cổ bị dây thòng lọng quấn chặt.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định trên trán bà T. có vết thương do bị đánh. Một bên cơ thể bà T. có nhiều vết xây xát, giường ngủ bị gãy, có dấu hiệu của một vụ xô xát.

Sau khi sự việc xảy ra, Lê Văn Hải đã bỏ đi khỏi nhà và không ai liên lạc được. Công an đang phát thông báo truy tìm Lê Văn Hải để phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo hồ sơ quản lý, Lê Văn Hải nghiện ma túy đá, thường xuyên gây gổ, đánh đập bà L.T.L.T. Hải nhiều lần sử dụng ma túy đá và gây rối trật tự công cộng.

