Mẹ bé trai 2 tuổi mất tích lên tiếng bức xúc: 'Có người lừa đảo là đang giữ con em để tống tiền'

Sự việc bé trai 2 tuổi tại Bình Dương bất ngờ mất tích khi đang chơi trước sân nhà đang nhận được sự quan tâm của dư luận trong vài ngày qua.

Theo đó, bé trai Lâm Gia Hưng (SN 2019) được xác định mất tích lúc 10h ngày 15/10. Thời điểm đó, bé đang chơi trước nhà (tại ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng) cùng mẹ. Sau khi người mẹ vào trong nhà rồi trở ra thì không thấy con trai đâu.

Trước khi mất tích bé mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có viền màu trắng, mặc quần short màu xanh, không mang dép.

Ngay sau đó, người thân, hàng xóm cùng lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, tìm kiếm tung tích của bé. Nhiều người dân ở Bình Dương cũng đã lên đường hỗ trợ tìm kiếm cháu Hưng.

Cộng đồng mạng cũng tích cực động viên, chia sẻ thông tin với mong muốn gia đình sớm tìm ra bé.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một bộ phận đăng tải thông tin sai lệch, thậm chí lợi dụng nhằm lừa đảo và chuộc lợi.

Trước hàng loạt những thông tin gây hoang mang trên mạng xã hội, mới đây, mẹ của bé H. - chị H.T.A.N. - đã đăng tải dòng trạng thái phản ánh ở trang cá nhân:

"Tại có quá nhiều bạn hiểu lầm là gia đình mình tìm được con rồi, cũng rất nhiều bạn tưởng bé trai ở Vị Xuyên - Hà Giang là con em nên em xin xác nhận lần nữa bé không phải con em nha.

Hiện tại gia đình và công an đang nỗ lực tìm kiếm. Em rất biết ơn mọi người đã quan tâm và báo tin nhưng gia đình em cũng rất phẫn nộ với một số người cố tình cắt ghép hình ảnh, đăng tin sai sự thật gây hoang mang trên mạng xã hội. Còn có một số người lừa đảo là đang giữ con em để tống tiền gia đình.

Em không hiểu nổi trái tim họ sao máu lạnh quá. Trong lúc gia đình em đang tuyệt vọng đau buồn vậy mà có một số người lại lợi dụng nỗi đau người khác làm công cụ kiếm tiền".

Liên quan sự việc này, Công an huyện Dầu Tiếng thông tin, sau một quá trình điều tra và tìm kiếm chưa có kết quả, cơ quan chức năng cũng phát thông báo gửi Bộ Công an cùng Công an các tỉnh, thành phố, huyện, thị, xã phường để hỗ trợ tìm người mất tích, nêu rõ đặc điểm nhận dạng của bé.

Ai biết tin về bé Hưng thông báo ngay Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng, qua số điện thoại 0913.798.963 (gặp điều tra viên Hoàng Xuân Quân) để phối hợp giải quyết.

