Mazda3 - ‘Cuộc chơi thời thượng’ phân khúc xe hạng C

Mazda3 là đại diện tiêu biểu bậc nhất phân khúc, liên tục nằm trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Hãng mong muốn xây dựng tập khách hàng gắn bó với thương hiệu. Để làm được điều đó, giá bán không phải "vũ khí" ưu tiên hàng đầu, mà tập trung mang lại cho khách hàng một mẫu xe ấn tượng về mọi mặt, sở hữu những giá trị độc nhất không có trên các mẫu xe đối thủ.

Minh Dũng, một nhân viên tư vấn bán hàng nhiều năm kinh nghiệm tại Hà Nội, chia sẻ: "Khách hàng tìm đến Mazda3 đa số là người trẻ có học thức, thu nhập cao, có địa vị trong xã hội và phong cách tiêu dùng thời thượng. Vì thế họ vui vẻ, sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn mặt bằng chung để sở hữu những giá trị khác biệt. Việt Nam có tỷ lệ dân số trẻ cao cộng với nền kinh tế tăng trưởng tốt, vì thế, dễ hiểu vì sao Mazda3 luôn nằm trong top đầu doanh số phân khúc sedan hạng C".

Nhiều năm nay, Mazda vẫn trung thành phát triển sản phẩm dựa trên triết lý "Human Centric - Lấy con người làm trung tâm". Hiện tại, sản phẩm của hãng đã bước sang thế hệ thứ 7 với những đột phá về triết lý thiết kế mới, công nghệ vận hành, công nghệ hỗ trợ an toàn và những trang bị hiện đại đã được vinh danh bởi nhiều tổ chức uy tín trên thế giới như: Chứng nhận an toàn 5 sao của NHTSA và IIHS, "Thiết kế ô tô của năm 2020", Xe Thế giới của năm 2020" do hội đồng Giải thưởng ô tô thế giới công bố.

Với vai trò "mở ra một kỷ nguyên mới cho thương hiệu", Mazda3 thế hệ mới chính là những mẫu xe đầu tiên sở hữu những giá trị tinh hoa đó, góp phần đưa Mazda trở thành thương hiệu cao cấp trong tương lai.

Những giá trị khác biệt trên Mazda3 thế hệ mới

Mazda đang đi theo con đường đồng bộ thiết kế dải sản phẩm giống như các hãng xe sang châu Âu. Nhờ vậy, Mazda3 thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam cuối 2019 sở hữu chung triết lý thiết kế KODO với những mẫu xe cao cấp hơn như Mazda6, CX-5 hay CX-8. Triết lý thiết kế mới nhận đánh giá cao về công năng cũng như tính thẩm mỹ của nhiều tổ chức như Red dot Award, nâng tầm sản phẩm đạt đẳng cấp nghệ thuật bằng những đường nét tinh giản, hiện đại và sự bóng sáng quyến rũ thay đổi theo ánh nhìn trên các đường nét của chiếc xe.

Mazda3 là một mẫu xe thu hút, đẹp ở mọi góc cạnh. Với người tiêu dùng Việt, kiểu dáng bên ngoài một chiếc xe rất quan trọng, bởi đó là thông điệp ngầm mà chủ xe muốn gửi tới những người xung quanh.

Không chỉ chiều chuộng khách hàng từ cái nhìn, Mazda3 Sedan và Mazda Sport thế hệ mới còn được phát triển dựa trên thiết kế kiến trúc SkyActiv-Vehicle Architecture, nâng cấp toàn diện từ lốp xe, hệ thống treo, thân xe, kết cấu ghế ngồi, động cơ SkyActiv-G và tối ưu hóa sự phối hợp đồng bộ. Tư duy tổng thể của Mazda mang đến cảm giác lái thú vị và tự nhiên, hình thành nên đặc trưng mỗi khi nhắc đến Mazda3 và Mazda3 Sport thế hệ mới so với các đối thủ cùng phân khúc.

Tuấn Vinh, một khách hàng tại Hà Nội sử dụng hai đời xe Mazda3, đánh giá mẫu xe này vận hành rất đặc trưng, chính xác, đầm chắc và những ưu điểm này rất khó tìm thấy trên những mẫu cùng tầm.

Xe trang bị 7 túi khí, bao gồm túi khí đầu gối cho tất cả phiên bản, tiêu chuẩn an toàn duy nhất và vượt trội trong phân khúc C hiện nay. Hệ thống hỗ trợ an toàn chủ động i-Activsense cũng xuất hiện trên bộ đôi Mazda3 và Mazda3 Sport mới với các tính năng vượt phân khúc như ga tự động thông minh, hỗ trợ phanh chủ động thông minh, kiểm soát và giữ làn đường hay cảnh báo điểm mù.

Không gian bên trong thiết kế tinh giản, hiện đại cùng khả năng cách âm vượt trội. Hệ thống loa cao cấp với chất lượng âm thanh như buổi trình diễn nhạc sống, màn hình giải trí kích thước 8,8 inch sử dụng hệ thống Mazda Connect mới nhất, màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính lái, điều hòa tự động 2 vùng độc lập có cửa gió riêng cho hàng ghế sau là những ưu việt trên Mazda3 Sedan và Mazda3 Sport thế hệ mới.

Tại Việt Nam, Mazda3 thế hệ mới có giá 669-849 triệu đồng, áp dụng mức trả trước từ 134 triệu đồng. Với những ai đang tìm kiếm một mẫu xe vượt trội về thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành, mẫu xe này là một lựa chọn tốt nhất.

Tác giả: Quang Vũ

Nguồn tin: toquoc.vn