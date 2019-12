Máy bay Vietnam Airlines suýt đâm phải vật thể lạ khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài

Chiều 16/12, chiếc máy bay Airbus A350 của Vietnam Airlines khi đang hạ cánh tại sân bay Nội Bài trên chặng bay Narita (Nhật Bản) - Hà Nội đã suýt va phải một vật thể bay lạ chiều ngược lại.

Tại độ cao 2.000 feet, cách sân bay Nội Bài khoảng 14km, tổ bay của chiếc A350 đã phát hiện vật thể lạ cách bên trái thân máy bay chỉ khoảng 100m. Vật thể lạ này nghi là flycam - thiết bị bay điều khiển từ xa dùng để chụp ảnh và quay phim trên không.

Hình ảnh chiếc máy bay bị móp mũi sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

Tổ bay ngay lập tức thông báo cho Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài. Sở Chỉ huy khẩn nguy Nội Bài đã thông báo cho Công an TP Hà Nội để điều tra, làm rõ vụ việc.

Zing đưa tin, trước đó tại Hội nghị đánh giá nguy cơ uy hiếp an ninh, an toàn hàng không dân dụng của máy bay không người lái ngày 12/12, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công an quản lý các tổ chức, cá nhân sở hữu tàu bay không người lái thông qua việc khai báo, đăng ký tại địa phương.

Với tốc độ tăng trưởng hoạt động hàng không ở mức cao (10-15%) cộng với hoạt động của các loại hình drone, flycam phát triển nở rộ, ông Trương Hòa Bình yêu cầu chính quyền địa phương phải kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc lạm dụng các phương tiện này can thiệp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Bộ GTVT được giao nhiệm vụ bổ sung hoàn chỉnh văn bản pháp luật về quản lý bay, trong đó có máy bay không người lái. Khi xảy ra vụ việc, Bộ GTVT phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, trao đổi thông tin kịp thời để hiệp đồng xử lý tình huống.

Vào tháng 10, một chuyến bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội đi Frankfurt (Đức) sau khi vừa cất cánh đã phải báo cáo về Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài do có 3 vật phát sáng bay hướng về phía máy bay.

Ngày 16/10, máy bay của Công ty Cổ phần hàng không Vietjet thực hiện chuyến bay VJ331/chặng TP.HCM - Phú Quốc bị móp mũi che radar thời tiết nhưng không có biểu hiện va đập của chim trời. Trước đó, một máy bay dân dụng của Hãng Hàng không Tway Air - Hàn Quốc chặng Incheon – TP/HCM ngày 19/9 cũng bị móp và rách mũi che radar thời tiết, theo PLO.

Sau những vụ việc vật thể lạ liên tiếp uy hiếp an toàn bay, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Quốc phòng tạm ban hành chỉ thị cấm phương tiện bay không người lái hoạt động tại các sân bay và khu vực lân cận trong phạm vi 8 km tính từ ranh giới cảng hàng không, sân bay trở ra.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Quốc phòng, Công Thương, GTVT, Ngoại giao, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm được giao, khẩn trương chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan, theo Người lao động.