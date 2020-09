Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì có hành khách tử vong trong WC

Chuyến bay mang số hiệu CA4230 của hãng hàng không Air China (Trung Quốc) dự kiến bay từ thành phố Phúc Châu thuộc phía đông nam tỉnh Phúc Kiến tới Thành Đô, nhưng cuối cùng phải hạ cánh khẩn cấp vì sự cố bất ngờ.

Sự cố xảy ra trên một chuyến bay của hãng hàng không Air China

Theo nguồn tin ban đầu, chuyến bay cất cánh vào tối 23/9 nhưng lại hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hoàng Hoa ở thành phố Changsha, tỉnh Hồ Nam, chỉ sau 1 giờ bay vì "tình huống đặc biệt về y tế".

Một nhân chứng là hành khách có mặt trên chuyến bay thời điểm đó cho biết, anh ta nghe thấy các tiếp viên gõ cửa nhà vệ sinh nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi.

"Các tiếp viên nói, nếu người bên trong WC không mở cửa, họ buộc phải áp dụng một số biện pháp". Tuy nhiên, khi cửa toilet mở ra, tất cả đều bất ngờ vì thấy một hành khách nam bất tỉnh bên trong.

Các tiếp viên phát hiện hành khách gặp nạn trong WC trên máy bay. Ảnh minh họa

Một hành khách khác cũng lên tiếng khen ngợi đội ngũ phi hành đoàn "hành động nhanh nhẹn và có tư duy xử lý tình huống khẩn cấp". "Chỉ trong vòng nửa giờ, máy bay của chúng tôi đã hạ độ cao khoảng 10.500 m trước khi hạ cánh xuống sân bay Changsha. Hầu như tất cả tiếp viên đều được huy động để giải quyết tình huống này. Những hành khách có kiến thức về y học cũng tích cực tham gia giải cứu người", vị khách kể lại.

Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, nạn nhân được đưa tới bệnh viện gần sân bay, song các bác sỹ xác nhận người này đã tử vong. Lý do ban đầu có thể do người đàn ông tự sát.

Sáng hôm sau (ngày 24/9) chuyến bay đưa hành khách tiếp tục hành trình tới Thành Đô. Hiện phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra cái chết của vị khách.