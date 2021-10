Mâu thuẫn trên chiếu bạc, dùng dao đâm chết người vì mâu thuẫn 1 triệu đồng

VKSND tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ma Văn Sáu (SN 1990, trú tại xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối tượng Ma Văn Sáu. (Ảnh: báo Bảo vệ pháp luật)

Trước đó, vào chiều ngày 2/10, đối tượng Ma Văn Sáu đã dùng dao sát hại anh Nông Văn Ph. (SN 1987, trú tại xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang). Trước khi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng, đối tượng Ma Văn Sáu và nạn nhân đã tham gia đánh bạc ăn tiền bằng hình thức đánh ba cây.

Sau đó, Sáu không chơi nữa, anh Ph. yêu cầu Sáu phải đưa 1 triệu đồng nhưng đối tượng không đồng ý. Do Sáu không trả 1 triệu đồng, Ph. đã đánh Sáu. Mặc dù được mọi người can ngăn nhưng Sáu đã dùng dao đâm vào ngực trái, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, đối tượng Sáu đã ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang làm rõ.

Tác giả: Diệu Nhi

Nguồn tin: Pháp luật Plus