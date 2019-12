Mâu thuẫn trên bàn nhậu, nam thanh niên bị chém tử vong ngay trong đêm noel

Công an tiến hành phong tỏa hiện trường. Ảnh: Bảo Vệ Pháp Luật

Ngày 25/12, Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an quận Tân Phú khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, vào rạng sáng cùng ngày, nhóm thanh niên ngồi nhậu trên đường Nguyễn Cửu Đàm đoạn giao với đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

Tuy nhiên, trong lúc nhậu, nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn rồi cãi cự. Dù đã được mọi người can ngăn nhưng một thanh niên dùng hung khí đâm bạn nhậu gục tại chỗ rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Kiểm tra, người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong nên nhanh chóng báo cho công an địa phương. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ Huỳnh Thị Phương Anh (16 tuổi, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên) để điều tra về hành vi Giết người.

Phương Anh là nhân viên cơ sở massage 77 trên đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long.

Thông tin ban đầu, tối 24/12, anh L.T.H. (31 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu) đến cơ sở massage 77 và được bố trí lên phòng 203.

Nữ nhân viên thỏa thuận "thư giãn" cho anh H. và người này sẽ boa 500.000 đồng. Sau đó, anh H. chỉ trả cho nữ nhân viên 250.000 đồng nên cả hai xảy ra cự cãi.

Anh H. bị cáo buộc lấy dây thắt lưng đánh nữ nhân viên và bị cô gái cầm dao đâm gục tại chỗ. Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, tạm giữ nữ nhân viên để điều tra.