Mâu thuẫn trên bàn nhậu, bị bạn đâm tử vong

Ngày 10/1, Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP Dĩ An đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ giết người xảy ra vào đêm 9/1.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường khu vực xảy ra án mạng. (Ảnh: báo Pháp luật TP HCM)

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 9/1 anh Lê Tri T. (36 tuổi, quê ở Kiên Giang) cùng một số người bạn ăn nhậu tại phòng trọ của anh T. nằm trên đường D1 (phường Tân Bình, TP Dĩ An).

Trong lúc ăn nhậu, anh T. và một người bạn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Bực tức, người bạn này rút dao đâm một nhát vào người anh T. Được một số người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh T. đã tử vong.

Người gây án sau đó đã rời khỏi hiện trường. Hiện tại, cơ quan điều tra đã xác định được người gây án và đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Diệu Nhi

Nguồn tin: Pháp luật Plus