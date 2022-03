Mất tài sản vì tin nhầm hàng xóm

Trước đó, ngày 28/3, Công an xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu tiếp nhận đơn trình báo của anh M.V.C., trú tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu về việc bị Lương Cà Xuân, trú cùng xã lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản gồm 1 điện thoại di động và 1 xe mô tô. Trong lúc cảnh sát đang điều tra, xác minh, biết không thể thoát tội ngày 29/3 Lương Cà Xuân đã đến trụ sở Công an xã Châu Hạnh xin đầu thú.

Đối tượng Lương Cà Xuân

Tại cơ quan chức năng, Xuân khai nhận, do nghiện ma túy nặng, nhưng không có tiền mua ma tuý để sử dụng, Xuân liền đến nhà anh C. chơi và hỏi mượn chiếc điện thoại di động cùng 1 xe mô tô với lý do đi công việc gấp. Vì tin tưởng người hàng xóm quen biết lâu năm nên anh C. đã cho Xuân mượn.

Tang vật trong vụ án

Lấy được xe máy và điện thoại của anh C, Xuân mang đến tiệm cầm đồ cầm cố để lấy tiền mua ma túy và tiêu xài.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Quỳ Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hải Việt

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân