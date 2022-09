Mất đàn gà tiền tỷ, chủ trang trại treo thưởng 200 triệu đồng tìm trộm

Trưa 30/9, Công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An cho biết, đã nhận tin báo về trang trại nuôi gà nòi giống của anh Đỗ Hữu Thanh (SN 1969, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) bị kẻ gian đột nhập vào đêm khuya bắt đi nhiều con loại có giá trị gần 1 tỷ đồng. Trong đó, có một con gà giống mới giá hiện tại 150 triệu đồng. Hiện Công an xã Nhị Thành đã báo cao vụ việc lên Công an huyện để điều tra truy xét.

Hình ảnh hai đối tượng đột nhập trộm gà bị camera ghi lại.

Camera của trang trại ghi lại, khoảng 3h16' ngày 28/9, hai thanh niên đi từ bờ ruộng trèo qua hàng rào, sau đó đột nhập vào bên trong trang trại nơi nuôi, nhốt hàng trăm con gà nòi giống. Hai nghi phạm lựa chọn bắt đi tổng cộng 50 con gà nòi trống.

Hình ảnh được clip ghi lại toàn bộ hình dáng đối tượng, quần áo mặc trên người, tuy nhiên chúng đều khẩu trang che kín mặt cho khỏi bị nhận diện.

Sáng ngày 29/9, khi nhân viên chăm sóc gà đến mở cửa thì phát hiện đàn gà trị giá gần 1 tỷ đồng bị bắt nên hoảng hốt báo lại vụ việc cho chủ trang trại.

Con gà trị giá 150 triệu đồng của anh Thanh.

Theo anh Thanh, khu vực này được xây dựng kiên cố và khép kín. Hết giờ làm, nhân viên chăm sóc gà đi về, ở lại đây chỉ là người thân trong gia đình. Số gà nòi giống bị mất được chia ra trại riêng nằm khuất sâu bên trong nên rất khó phát hiện

“Giống gà nòi này thấp nhất trên 15 triệu đồng, con cao nhất lúc mua về là 150 triệu đồng. Tôi treo thưởng 200 triệu đồng nếu ai phát hiện đối tượng trộm và số gà trên”, anh Thanh nói.

Khu vực xung quanh trang trại được xây dựng tường cao che khuất.

Ông Phạm Văn Khéo, Trưởng ấp cho biết, trại gà của anh Thanh xây dựng rất kiên cố, tường cao, rào kỹ, rất an toàn. Không hiểu sao kẻ trộm lại đột nhập được, có thể vì nằm sát ruộng lúa nên đối tượng đã đi vào từ ngả này, rồi trèo qua để vào bên trong.

Theo một nhân viên nuôi gà, sau khi vụ việc xảy ra có số điện thoại lạ gọi tới yêu cầu đưa tiền chuộc bầy gà. Đối tượng đòi bao nhiêu tiền, gặp ở đâu chúng chưa cho biết.

Tác giả: Bảo Chương

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân