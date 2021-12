Mập mờ quản lý quỹ bảo trì chung cư tại Nghệ An

Nhiều chung cư sau thời gian đi vào sử dụng đã bắt đầu xuống cấp, hư hỏng, việc sửa chữa chậm trễ, ban quản trị tòa nhà lại phải “ngửa tay” đi xin tiền của chính mình để sửa chữa.

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Quang Vinh - Đình Linh - Võ Trà

Nguồn tin: baophapluat.vn