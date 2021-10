Mạo danh Chủ tịch tỉnh Hải Dương nhờ lãnh đạo các sở, ngành gửi tiền vào tài khoản

Ngày 1-10, tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết thời gian gần đây, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, sự phát triển của khoa học công nghệ, các đối tượng sử dụng thông tin giả tạo lập các tài khoản Facebook, Zalo, Gmail… mạo danh người thân, mạo danh lãnh đạo các cấp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có xu hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới.

Công an tỉnh Hải Dương ra thông báo về tình trạng mạo danh lãnh đạo tỉnh.

Trước đó, ngày 26-9, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện đối tượng tạo lập tài khoản gmail (tên hiển thị ......Hùng, tên đăng nhập: ...hung.haiduong.gov@gmail.com) ảnh nền giống với hình ảnh của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương. Sau đó các đối tượng này gửi thư đến các tài khoản email của lãnh đạo (sở, ban, ngành) thuộc tỉnh Hải Dương nhờ chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.

Cơ quan điều tra nhận định, đây là phương thức, thủ đoạn mới của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của lãnh đạo địa phương, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Hiện Công an tỉnh Hải Dương đang khẩn trương điều tra làm rõ và đề nghị công dân khi gặp trường hợp tương tự, thông báo cho công an cấp huyện trên địa bàn hoặc Trung tâm thông tin chỉ huy (SĐT: 0220.3852365) hoặc phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương (SĐT: 069.2829515, 069.2829516) để được hỗ trợ giải quyết.

