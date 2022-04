Mánh khoé của quý bà cầm đầu đường dây đánh bạc công nghệ cao

Ngày 15/4, thông tin từ Công an Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An, lực lượng Công an đã bắt tổng cộng 15 đối tượng trong chuyên án đánh bạc bằng công nghệ cao.

Theo đó từ cuối năm 2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề hoạt động rất kín kẽ. Điều hành đường dây này là các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự nên được tổ chức rất chuyên nghiệp và có nhiều mánh khoé đối phó với cơ quan chức năng.

Đây là một đường dây đánh bạc có quy mô lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an Tp.Vinh xác lập chuyên án để đấu tranh. Đồng thời, phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong quá trình phá án.

Các đối tượng bị bắt trong đường dây đánh bạc.

Ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn bởi các đối tượng cầm đầu rất tinh vi, xảo quyệt. Chúng thường xuyên thay đổi thời gian, phương thức giao dịch; nhà các đối tượng cầm đầu được xây dựng kiên cố, lắp camera theo dõi từ nhiều hướng khác nhau. Chúng hạn chế tối đa các giao dịch trực tiếp mà chủ yếu liên lạc với nhau qua điện thoại thông minh, sử dụng ứng dụng tự động tính toán số tiền đánh bạc và liên lạc qua các phần mềm nhắn tin như Zalo, Mesenger, Telegram, Viber... để chuyển bảng số.

Ngoài ra, vào lúc cao điểm giao dịch, chúng còn bố trí nhiều người canh phòng, nếu thấy người lạ hoặc dấu hiệu khả nghi, chúng lập tức báo cho các đại lí để tẩu tán tang vật, phi tang vật chứng. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng nhiều thiết bị thông minh khác nhau như điện thoại thông minh, máy tính bảng để giao dịch.

Vào cuối ngày, các dữ liệu, tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc đều bị các đối tượng xoá sạch ngay sau khi có kết quả xổ số mở thưởng. Đây là thách thức lớn cho Ban chuyên án trong quá trình phá án.

Ngày 3/4/2022, ban chuyên án đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ đồng loạt đột kích tại 11 điểm trên địa bàn Tp.Vinh; thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của 11 đối tượng về hành vi Đánh bạc. Do ban chuyên án chuẩn bị các phương án và tình huống kĩ càng nên các đối tượng không kịp tẩu tán tang vật.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, đến ngày 15/4/2022, ban chuyên án bắt thêm 4 đối tượng trong đường dây đánh bạc nói trên. Lực lượng Công an đã thu giữ 26 điện thoại di động, 12 thẻ ngân hàng.

Hồ Thị Hồng Hà được xác định là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ trong ngày 3/4/2022, số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 2 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, số tiền giao dịch qua đường dây đánh bạc này là rất lớn.

Đối tượng cầm đầu đường dây là Hồ Thị Hồng Hà, SN 1973, trú tại xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là đối tượng phạm tội rất tinh vi, liều lĩnh và từng bị xử lý về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Hà đã chỉ đạo các đại lí cấp dưới triệt để sử dụng mạng internet để đánh bạc.

Các đối tượng còn hướng dẫn người chơi từ bỏ cách ghi lô, đề truyền thống, tham gia ghi lô, đề trực tuyến để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Căn nhà hai tầng của Hà được lắp camera an ninh dày đặc; nhưng vẫn chưa yên tâm, Hà còn bố trí người thân canh phòng từ ngoài cổng trong mỗi phiên giao dịch.

Hiện, Công an Tp.Vinh đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội và đấu tranh mở rộng chuyên án.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn