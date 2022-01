Mang vòng hoa tang tới đặt trước nhà chị gái "con nợ" để khủng bố tinh thần

Sáng 18-1, TAND TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự bị Vũ Anh Huy (SN 1997); Vũ Minh Chiến (SN 1998); Nguyễn Văn Hoàng (SN 2002); Nguyễn Đình Dương (SN 2002); Trần Ngọc Hùng (SN 2000); Hàn Viết Nam (SN 2003) và Nguyễn Bá Tùng (SN 2001), tất cả cùng ngụ TP Thanh Hóa về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Nhóm đối tượng đi đòi nợ thuê tại tòa

Theo cáo trạng, tháng 9-2020, Vũ Anh Huy có cho anh Lê Văn Tuân (SN 1993; ngụ xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) vay 2,7 tỉ đồng với lãi suất 1.000 đồng/1 triệu đồng. Đến tháng 11-2020, Huy nhiều lần liên lạc với anh Tuân để đòi tiền nhưng không được.

Biết chị L.T.L. (hiện là giáo viên trường THCS An Hưng, phường An Hưng, TP Thanh Hóa, là chị gái của Tuân) nên Huy đã gọi "đàn em" (là những người trên) nhiều lần tới nhà chị L. (ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) đặt vòng hoa tang, ném chất bẩn gây tâm lý hoang mang cho gia đình chị L. và những hộ dân sống xung quanh, ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu phố.

Với tội danh trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Anh Huy 36 tháng tù; bị cáo Vũ Minh Chiến 33 tháng tù (do Chiến đang nợ án 42 tháng tù về tội "Đánh bạc", tổng 2 hình phạt Chiến phải chấp hành là 75 tháng tù); Nguyễn Văn Hoàng 18 tháng tù; Nguyễn Đình Dương 12 tháng tù; Nguyễn Bá Tùng 15 tháng tù; Hàn Viết Nam 12 tháng tù; Trần Ngọc Hùng 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động