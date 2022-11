Lý lịch bất hảo của trùm giang hồ cộm cán Đạt "ma"

Việc Bùi Quốc Đạt (tức Đạt "ma"; SN 1979, ngụ phố Lương Hữu Khánh, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản" đang nóng mạng xã hội những ngày qua.

Bùi Quốc Đạt (tức Đạt "ma") bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ hôm 13-11. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Đạt "ma" được biết đến là đối tượng giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa, chuyên cầm đầu ổ nhóm tội phạm hoạt động lô, đề và bảo kê đấu thầu, can dự vào các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh này.

Trước khi bị xộ khám hôm 13-11 vừa qua, Đạt "ma" cũng đã bị truy nã, phạt tù về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích".

Theo hồ sơ, vào ngày 8-5-2018, do mâu thuẫn trong việc nợ nần với anh M.X.T. (SN 1990, ngụ Khu tái định cư phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), Đạt "ma" đã chỉ đạo hàng chục "đàn em" của mình mang dao kiếm và súng bắn đạn hoa cải đến nhà tìm, truy sát và bắn trọng thương anh T..

Clip cảnh sát khám xét nhà Đạt "ma" tối 13-11

Sau khi gây án, Công an TP Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra và lần lượt bắt giữ đàn em của Đạt "ma". Riêng Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương, buộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa phát lệnh truy nã.

Đến ngày 1-3-2020 (sau gần 2 năm lẩn trốn), Đạt "ma" trở về quê và bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ tại nhà riêng (ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa). Cụ thể, vào sáng ngày 1-3-2020, qua công tác nắm tình hình và được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, Công an TP Thanh Hóa đã triển khai lực lượng khống chế, tóm gọn trùm giang hồ này khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở số nhà 34, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều hung khí như dao, kiếm, mã tấu và nhiều tài liệu có liên quan.

Cảnh sát khám xét nhà Đạt "ma" tối 13-11

Sau khi bị bắt và bị tòa án tuyên phạt tù, đến cuối năm 2021, Đạt "ma" được thả tự do. Tuy nhiên, vừa ra tù chưa lâu, Đạt "ma" tiếp tục "ngựa quen đường cũ" và bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang khi đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của công dân tại địa bàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 13-11, từ nguồn tin báo, tố giác của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang Đạt "ma" đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của công dân tại địa bàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng ngày 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh hóa đã ra quyết định tạm giữ, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Quốc Đạt tại số nhà 262 Lê Hoàn, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.

Cảnh khám xét nhà Bùi Quốc Đạt tháng 3-2020

Do Đạt "ma" là giang hồ cộm cán nên để đảm bảo an ninh trật tự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng chục cảnh sát gồm: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Công an TP Thanh Hóa… tới ngăn một đoạn đường trên phố Lê Hoàn dẫn vào khu vực nhà của giang hồ này, không cho người qua lại.

Sự việc đã gây sự chú ý của dư luận, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tới theo dõi lực lượng công an khám xét, gây huyên náo cả con phố.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thái Bình

Nguồn tin: Báo Người lao động