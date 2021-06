Lý do Toyota chưa mặn mà với xe điện

Trong năm nay, Toyota chỉ công bố hai mẫu xe thuần điện, trái ngược với kế hoạch đầy tham vọng của các ông lớn khác khi muốn điện hóa toàn bộ danh mục sản phẩm. Hãng xe Nhật Bản sẽ không thay đổi đột ngột như vậy ít nhất khi họ vẫn chưa sẵn sàng tập trung vào xe điện.

Lý do không hẳn đến từ việc thị trường còn non trẻ mà dựa trên những mối quan ngại về môi trường. Theo Automotive News, trong cuộc họp cổ đông thường niên của Toyota, hãng xe Nhật giải thích sự lưỡng lự điện hóa các sản phẩm của mình liên quan đến vấn đề giảm lượng khí thải Carbon, do có một số nghiên cứu xác định rằng quá trình sản xuất xe điện và pin điện còn thải ra nhiều khí độc hại hơn so với khí từ ống xả ô tô sử dụng đốt trong truyền thống.

Tuy nhiên, ông Masahiko Maeda - Giám đốc Công nghệ của Toyota - cũng cho biết hãng xe Nhật vẫn đặt nhu cầu của người tiêu dùng lên hàng đầu: "Cuối cùng, điều quan trọng là khách hàng chọn gì".

Khoang cabin của xe điện Toyota bZ4x.

Tại Mỹ, xe điện chưa chiếm tới 2% thị trường ô tô, đây là một miếng bánh nhỏ cho các nhà sản xuất tranh giành. Trong khi đó, các sản phẩm của Toyota sẽ đi theo hướng đa dạng hóa về hệ thống truyền động trong 30 năm tới, từ chạy xăng, Hybrid, pin nhiên liệu và xe điện. Các tùy chọn sẽ tự cạnh tranh với nhau để đạt ngôi vị hàng đầu trong lòng khách hàng.

Việc Toyota chưa mặn mà với thị trường xe điện không đồng nghĩa rằng nhà sản xuất này không đầu tư vào công nghệ mới. Mẫu xe điện đầu tiên của Toyota - bZ4x - dự kiến chính thức ra mắt phiên bản thương mại vào năm 2022. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên trong loạt bảy xe điện được hãng ô tô Nhật Bản cung cấp cho khách hàng tại Mỹ vào năm 2025.

Tác giả: Viết Hoàng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong