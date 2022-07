Lý do khiến iPhone 14 Pro và 14 Pro Max tăng giá mà người tiêu dùng phải gánh chịu

Theo PhoneArena, các doanh nghiệp khác nhau bao gồm chi nhánh sản xuất chip của Samsung và nhà sản xuất chip cho iPhone 14 là TSMC đang thực hiện các biện pháp tăng giá chip do đối mặt với một loạt thách thức kinh tế như nguồn cung do đại dịch gây ra, chi phí năng lượng tăng do xung đột Nga - Ukraine và sự suy yếu của đồng Yen.

Apple sẽ chuyển phần chi phí tăng thêm từ chip sang người tiêu dùng

Nhà phân tích Hideki Yasuda của Toyo Securities tin rằng giá các mặt hàng liên quan đến chip như đồ điện tử có thể sẽ tăng vì điều này. Trong khi đó, báo cáo của Bloomberg cho biết chi phí sản xuất cho các nhà sản xuất chip đã tăng từ 20% đến 30% trên tất cả lĩnh vực, bao gồm thiết bị, vật liệu xây dựng, hóa chất, khí đốt và tấm xốp, vì vậy giá chip có thể tăng thêm đến 20%.

Sau khi tăng giá chip lên 20% vào năm ngoái, TSMC có kế hoạch tăng giá thêm 8% trong năm nay. Apple khó có khả năng tự gánh chịu chi phí, vì vậy họ muốn khách hàng chia sẻ một phần mức tăng này. Kết quả là iPhone 14 Pro (6,1 inch) và iPhone 14 Pro Max (6,7 inch) sẽ đắt hơn so với tiền nhiệm của chúng.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên thông tin về việc iPhone 14 tăng giá bị rò rỉ. Trước đó, 2 nguồn tin uy tín khác là LeaksApplePro và Shadow Leak cũng tiết lộ về việc này.

Ngoài ra, TheGalax cũng tiết lộ thêm việc iPhone 14 Pro có tính năng always-on display (màn hình luôn bật), nhiều khả năng sẽ hoạt động song song với một số tính năng tuỳ chỉnh màn hình khóa trong iOS 16.

Dòng iPhone 14 hứa hẹn có nhiều sự nâng cấp về camera, bao gồm camera trước có thể lấy nét tự động và camera sau được nâng cấp lên 48 MP. Bên cạnh đó, nhiều nguồn tin rò rỉ cũng tiết lộ rằng cả 4 model của iPhone 14 sẽ sở hữu màn hình với tần số quét 120 Hz thay vì chỉ trên 2 model cao cấp như iPhone 13. Ngoài ra, chúng cũng đi kèm chip A16 Bionic, trong khi iPhone 14 (6,1 inch) và iPhone 14 Plus (6,7 inch) có thể tiếp tục gắn bó với chip A15 Bionic vào năm ngoái.

Trong báo cáo hôm 3.7, phóng viên Mark Gurman cho biết sự thiếu hụt chip đã làm tăng đáng kể chi phí sản xuất và vận chuyển các thành phần. Apple có thể quyết định đưa A16 Bionic vào các sản phẩm Pro có lợi nhuận cao hơn và chuyển mức tăng giá sang người tiêu dùng. Được biết, A16 Bionic có khả năng được sản xuất trên quy trình 5nm của TSMC.

Dòng iPhone 14 của Apple dự kiến sẽ được công bố vào tháng 9 cùng với Watch Series 8 và hai mẫu đồng hồ thông minh khác.

Tác giả: Ngọc Mai (t/h)

Nguồn tin: vietq.vn