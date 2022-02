Lung linh cảnh sắc ở ngôi chùa linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ

Chùa Cổ Am (xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An) được xây dựng vào thời Hậu Lê (từ thế kỷ XV). Ban đầu chùa chỉ là một cái am nhỏ trên núi đá Hổ Lĩnh gọi là Am Sơn Tự. Năm 2010, chùa được UBND tỉnh Nghệ An cho phép phục dựng. Trải qua hơn 600 năm với nhiều dấu ấn thăng trầm của lịch sử, tháng 12/1994, chùa Cổ Am được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là di tích lịch sử quốc gia.