Lừa xin việc nguyên nữ cán bộ công an vướng lao lý

Theo hồ sơ vụ án, mặc dù không có khả năng xin việc làm nhưng để có tiền chi tiêu cá nhân, Khuất Khánh Ly đã dùng thủ đoạn gian dối, tự giới thiệu bản thân có khả năng xin việc cho người khác vào làm việc trong lực lượng Công an nhân dân.

Tin tưởng lời giới thiệu của nữ cán bộ công an, có hai người đã nhờ Ly xin việc cho con, cháu họ vào công tác trong ngành Công an. Vậy nhưng sau khi nhận tiền, Ly không thực hiện như hứa hẹn cũng không làm gì để xin việc mà chiếm đoạt tiền của các bị hại, sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Tài liệu điều tra thể hiện, bà Phùng Thị Quý là hàng xóm của gia đình chồng Ly nên có mối quan hệ quen biết với Ly. Khoảng tháng 12/2015, bà Quý thấy Ly nói mình có mối quan hệ quen biết, có thể xin việc cho người khác vào ngành Công an.

Tin là thật, bà Quý đã nhờ nữ cán bộ công an phường xin cho con trai mình là anh Đoàn Quang T vào làm việc trong ngành Công an. Ly đồng ý và nói giá xin việc là 700 triệu đồng. Theo yêu cầu của Ly, bà Quý đã 3 lần chuyển cho Ly tổng cộng 700 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Ly đưa cho con trai bà Quý 1 bộ lý lịch tự khai (loại dùng cho tuyển chọn vào ngành Công an nhân dân), yêu cầu anh T khai và xin xác nhận của chính quyền địa phương rồi đưa lại cho mình.

Nhận bộ lý lịch trên xong, đến cuối tháng 1/2016, Ly nói dối bà Quý rằng anh T đã có quyết định tuyển vào ngành Công an nhưng bị điều động công tác tại Tây Nguyên, nếu muốn được công tác ở Hà Nội phải đưa thêm 250 triệu đồng. Vì con, bà Quý lại thực hiện theo yêu cầu trên.

Vậy nhưng sau thời gian như Ly hứa hẹn, bà Quý vẫn không thấy con trai được đi làm. Do đó, bà Quý yêu cầu Ly phải trả lại tiền cho mình. Đến ngày 25/2/2017, Ly mới đưa cho bà Quý được 90 triệu đồng. Số còn lại, Ly hẹn sẽ trả số sau. Theo cáo trạng, số tiền chiếm đoạt của bà Quý, nữ cán bộ công an phường dùng vào việc trả nợ, mua tiền ảo và chi tiêu cá nhân hết.

Ngoài lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bà Quý, Ly còn chiếm đoạt tiền của anh Chu Đức Hà 500 triệu đồng. Theo cáo trạng, anh Hà là cháu họ của ông Phạm Quang Khánh – người có mối quan hệ xã hội với Ly.

Khi quen biết nhau, Ly cũng nói với ông Khánh mình có thể xin việc cho người khác vào ngành Công an. Tin lời Ly nói là thật, ông Khánh đã nhờ xin việc cho cháu họ mình là anh Chu Đức Hà. Ly đồng ý và nói với ông Khánh, anh Hà, chi phí xin việc là 700 triệu đồng, đưa trước 500 triệu, khi nào có quyết định tuyển dụng thì đưa số còn lại.

Ngày 27/8/2016, ông Khánh cùng anh Hà đến gặp Ly tại một quán café ở phường Mỹ Đình 2, đưa 400 triệu đồng. Nhận tiền, Ly viết “Giấy nhận tiền” và hứa hẹn khoảng 2 tháng sau anh Hà sẽ được đi làm. Vậy nhưng sau khi nhận thêm 100 triệu đồng nữa theo yêu cầu, Ly vẫn không thực hiện như hứa hẹn. Thấy vậy, ông Khánh đã yêu cầu Ly trả lại tiền. Sau nhiều lần yêu cầu, anh Hà được bố đẻ của Ly trả lại cho 300 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định từ tháng 12/2015 đến tháng 9/2016, Khuất Khánh Ly đã lừa đảo, chiếm đoạt của 2 bị hại tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Ly thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 30/12/2019, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Ly ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn vì bị cáo có đơn xin hoãn tòa vì sức khỏe yếu.

Tác giả: Hồng Mây

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam