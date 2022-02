Lửa lớn bao trùm xưởng gỗ lúc nửa đêm

Vào khoảng 23h10’ ngày 22/2, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy xưởng gỗ tại xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Ngọn lửa bùng cháy bao trùm xưởng gỗ trong đêm.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 4 huy động 3 xe chữa cháy cùng 20 CBCS nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy.

Khu vực xảy ra cháy là xưởng gỗ Quang Thu, đóng tại địa bàn xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu là cơ sở chuyên chế biến, gia công gỗ. Ngay sau khi lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Lực lượng tiếp tục huy động các phương tiện chuyên dụng vận chuyển gỗ ra ngoài và làm mát khu vực lân cận, dập tắt hoàn toàn đám cháy. Tại hiện trường nhiều vật liệu, tài sản đã bị ngọn lửa làm hư hỏng.

Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy hiện đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp luật Plus