Vụ nổ lốp xảy ra vào khoảng 15h40 ngày 2/3 được camera an ninh ghi lại khiến người xem hãi hùng. Thời điểm này, chủ gara đang tiến hành bơm lốp ô tô xe khách. Khoảng 1 phút sau, khi vừa bơm xong, chủ gara đưa tay vặn van xe thì lốp bất ngờ phát nổ, hất tung nạn nhân lên không trung. Hậu quả chủ gara tử vong tại chỗ.

Lốp ô tô phát nổ, chủ gara tử vong tại chỗ: Camera bóc khoảnh khắc ám ảnh

Chứng kiến sự việc, hai người đàn ông đang ngồi uống nước vội chạy đến. Tuy nhiên, vụ nổ xảy ra cực nhanh không ai phản ứng kịp.

Được biết, sự việc xảy ra ở Lai Châu. Sự cố cũng là lời cảnh báo các chủ gara nên sử dụng những dụng cụ đo lường khi tiến hành bơm lốp để đảm bảo an toàn.



