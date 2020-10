Lỗi thường gặp ở hộp số tự động xe ô tô khiến chủ nhân phải trả giá đắt

Nhiều lái xe đi xe số tự động đã phải “cắn răng” chi cả đống tiền để thay hộp số mới mà nguyên nhân lại xuất phát từ vấn đề rất đơn giản là dầu hộp số. Các dấu hiệu hư hỏng và một số lưu ý sau đây sẽ phần nào giúp lái xe phát hiện sớm và tránh được hậu quả đáng tiếc có thể sẽ xảy ra:

Chảy dầu hộp số

Rò rỉ dầu từ hộp số là một trong những cách dễ nhất để phát hiện ra rằng hộp số của bạn có vấn đề. Trên các xe số tự động, dầu hộp số đóng vai trò tối quan trọng tới việc vận hành của xe.

Nguyên nhân chảy dầu ở hộp số là do gioăng bị lão hóa, phớt bị vênh do tiếp xúc va chạm mạnh hở gioăng và gây chảy dầu. Hiện tượng chảy dầu ở phớt láp là do khi sử dụng lâu ngày không bảo dưỡng hoặc phớt láp bị rách khi tháo lắp.

Dầu bẩn

Hộp số khi làm việc sẽ sinh ra các mạt kim loại. Những mạt kim loại này sẽ lẫn vào trong dầu hộp số. Nếu xe không được bảo dưỡng thường xuyên, dầu không được kiểm tra, làm sạch và thay thế, thì những cặn bẩn sẽ bám lại trong dầu, khiến cho động cơ và các thiết bị cũng bị bám bẩn. Từ đó, chúng sẽ làm tắc nghẽn các van điện tử, đường dầu cung cấp tới bộ đĩa ma sát.

Để hạn chế hiện tượng này xảy ra, người sử dụng ô tô phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng xe định kì và kiểm tra hộp số để chắc chắn rằng dầu luôn ở trong tình trạng sạch và đủ mức quy định. Thông thường, dầu động cơ nói chung và dầu hộp số nói riêng sẽ được thay thế dựa vào các giai đoạn xe bảo dưỡng, theo thời gian xe sử dụng hoặc số kilomet xe chạy. Như vậy sẽ đảm bảo tình trạng ổn định của xe.

Xe ồn khi ở “mo”

Những âm thanh khó chịu khi xe chạy không tải một lần nữa chứng tỏ rằng dầu hộp số đã đến hạn phải thay, hoặc có thể là dấu hiệu của những hư hỏng cơ khí nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, đa phần tiếng ồn được tạo ra do các vòng bi hoặc bánh răng trong hộp số đã mòn và cần phải được thay thế.

Hộp số hoạt động ồn và rung

Hộp số sàn thường có tiếng kẹt chói tai khi chuyển số, mặc dù bạn đã cắt hết côn. Hiện tượng này có thể xảy ra khi côn mòn, hay các bánh răng trong hộp số hỏng.

Rung giật

Xe có hiện tượng rung giật trong quá trình sử dụng hoặc có tiếng kêu phát ra từ hộp số. Hiện tượng này xảy ra do các chi tiết như bánh răng hành tinh, đai (trong hộp số CVT), vi sai (vi sai chống trượt bị rỗ đầu trục), các đĩa ma sát bị mòn gây nên va đập và trượt cơ khí.

Trượt số

Nếu hoạt động bình thường, hộp số sẽ tiếp tục vận hành ở cấp số bạn muốn, hoặc máy tính sẽ tự động chuyển số khi đạt tới một vòng tua máy nào đó để tiết kiệm nhiên liệu. Nếu hộp số bị trượt, nó có thể tự nhảy sang các cấp số khác nhau, hoặc nhảy về “mo” với số sàn.

Đây là một triệu chứng nguy hiểm, có thể bị mất kiểm soát xe khi cần thoát ra khỏi nhưng tình huống khẩn cấp. Chính vì vậy, bạn nên ngay lập tức đưa xe đến xưởng sửa chữa để có thể nhanh chóng khắc phục hộp số.

Tác giả: Gia Hân

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam