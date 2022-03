Lời khuyên hữu ích khi đi du lịch lần đầu

1. Cởi mở để học những điều mới

Một trong những lợi thế của việc đi du lịch là nó mở rộng thế giới của chúng ta cùng với chân trời suy nghĩ của chúng ta. Vì vậy, hãy cởi mở để học những điều mới. Cho dù đó là học một ngôn ngữ mới, chọn một sở thích mới, hãy sẵn sàng học một điều gì đó mới trong hành trình du lịch của bạn.

2. Đừng phán xét

Vì cách sống có thể khác hoặc một số việc nhất định được thực hiện khác ở những khu vực khác nhau, vì thế bạn không nên coi thường mọi người vì họ sống khác biệt. Thay vào đó, hãy cố gắng hiểu tại sao mọi thứ lại được thực hiện theo cách đó và sau đó bạn có thể chọn cách thích nghi với chúng hoặc đơn giản là bỏ qua chúng.

3. Cố gắng học những ngôn từ cơ bản của quốc gia đó

Học một vài từ cơ bản về ngôn ngữ địa phương của quốc gia bạn đang đi du lịch sẽ là một điều thuận tiện cho bạn bởi người dân địa phương sẽ luôn thân thiện và cởi mở hơn nếu bạn nói một vài từ trong ngôn ngữ của họ.

4. Cư xử đúng mực và tôn trọng người khác

Đây giống như một đặc điểm quốc tế bởi không có nơi nào trên thế giới không tôn trọng mọi người. Vì vậy, nếu bạn đang đi du lịch, đừng quên cư xử một cách đúng mực. Và hãy nhớ rằng, mọi người có nhiều khả năng đối xử với bạn theo cách bạn đối xử với họ. Vì vậy, nếu bạn cố tỏ ra thô lỗ hoặc thiếu tôn trọng, sẽ không ai muốn kết giao với bạn.

5. Hãy linh hoạt

Là một người thích du lịch, bạn cần học cách linh hoạt. Mọi thứ sẽ sai lệch bằng cách nào đó, kế hoạch sẽ bị thay đổi, thời tiết sẽ thay đổi đột ngột nhưng bất kể điều gì xảy ra, hãy luôn sẵn sàng thay đổi kế hoạch. Nếu bạn đã lên kế hoạch cho một chuyến phiêu lưu ngoài trời nhưng trời lại mưa, đừng tiếp tục than phiền cả ngày - thay vào đó, hãy tìm ra một kế hoạch thay thế.

6. Tôn trọng văn hoá địa phương

Bạn chắc chắn sẽ không vui nếu một khách du lịch đến đất nước của bạn và bắt đầu không tôn trọng văn hóa của bạn. Vì vậy, hãy chào đón nhiều hơn và thay vì không tôn trọng văn hóa bản địa, hãy cố gắng đắm mình vào nó - hoặc tốt hơn, hãy thử tìm hiểu sâu hơn về nó.

7. Tương tác với người dân địa phương

Để tìm hiểu về một quốc gia mới cách tốt nhất tương tác với người dân địa phương. Đây cũng là cách tuyệt vời để khám phá một nền văn hoá mới vì trong hầu hết các trường hợp, không có quá nhiều khách du lịch nói về chúng và những nét văn hoá này cũng hiếm khi có trong sách hướng dẫn.

8. Bảo vệ hộ chiếu của bạn

Là một người nước ngoài ở một đất nước mới, cuộc sống và an ninh của bạn thực sự phụ thuộc vào hộ chiếu của bạn. Vì vậy, hãy giữ nó càng an toàn càng tốt. Bạn có thể mua túi đựng hộ chiếu để giữ an toàn khi đi du lịch cùng nó hoặc giữ nó cùng với các vật có giá trị khác khi để lại khách sạn.

9. Luôn tin tưởng vào bản năng của mình

Một trong những điều đã cứu nhiều người là tin tưởng vào bản năng của mình. Nếu bạn cảm thấy có điều gì đó không ổn, hãy tin vào bản năng của mình và tránh xa nó. Đi du lịch cũng không khác gì, bạn sẽ phải đối mặt với một số tình huống và chúng đôi khi có thể gây nguy hiểm cho bạn. Vì vậy, nếu không biết phải làm gì, hãy bình tĩnh, lắng nghe nội tâm của mình và thực hiện nó.

10. Luôn an toàn

Nếu đường phố không an toàn để đi vào ban đêm, hãy nhanh chóng đến một câu lạc bộ hoặc tìm cách an toàn hơn để đến đó. Nếu một hoạt động mạo hiểm có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của bạn, tốt hơn hết bạn nên giữ an toàn thay vì thử những trò chơi mạo hiểm đó.

11. Mua bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch là một trong những hành trang du lịch quan trọng nhất mà bạn cần phải có với tư cách là khách du lịch lần đầu. Bất cứ điều gì có thể xảy ra trong khi đi trên đường, từ mất đồ của bạn cho đến ngã bệnh. Nếu bạn không có bảo hiểm du lịch, bạn sẽ khó có cơ hội được chăm sóc y tế ở nước ngoài và đây là lúc mà bảo hiểm du lịch sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian./.

Tác giả: CTV Vũ Tuyến

Nguồn tin: Báo VOV