Lời khai về sự bàn bạc ớn lạnh của 4 bố con giết 2 chú cháu ở Hà Giang

Những câu nói ớn lạnh

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng là bố con ruột trong một gia đình để điều tra về hành vi "giết người".

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Giàng Chẩn Diu (SN 1969, trú tại thôn Súng Sảng, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, Hà Giang) cùng 3 con trai là Giàng Seo Sèng (SN 1993), Giàng Seo Phàng (SN 1998) và Giàng Seo Phong (SN 2003) đã siết cổ 2 chú cháu Thào Seo Sa. (SN 1961) và Thào Seo S. (SN 1990, cùng trú tại thôn Súng Sảng, thị trấn Cốc Pài) đến tử vong. Sau đó nạn nhân còn bị các đối tượng treo cổ lên xà nhà.

Đối tượng Diu.

Nguyên nhân vụ án được xác định do các đối tượng ôm thù hận trong lòng với nạn nhân. Cụ thể, sau khi TAND huyện Xín Mần mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự tranh chấp đất đai. Ông Thào Chính Dí (là bố ruột của nạn nhân Thào Seo S.) đứng ra làm nhân chứng, xác nhận nương trồng ngô, lúa không thuộc quyền sử dụng của gia đình Giàng Chẩn Diu.

Kể từ thời điểm đó, bố con Diu mang lòng oán hận nhân chứng. Từ chỗ uất ức trong lòng, bố con Diu táo bạo bàn bạc kế hoạch trả thù dã man. 4 bố con khai tại cơ quan điều tra về sự bàn bạc đi đến thống nhất hành động giết người khiến người nghe phải ớn lạnh.

Người con trai lớn là Giàng Theo Sèng nói với Diu: "Bố con ta phải thống nhất giết Thào Chính Dí, Thào Seo Sì đi vì nó tranh chấp làm thu hẹp diện tích đất canh tác. Phải xử lý ngay vì qua đời bố chắc các con không có khả năng tranh giành lại nữa".

Thấy anh trai nói thế, Giàng Seo Phàng hỏi: "Có dám làm không?" thì Sèng trả lời rằng, để đêm muộn sẽ ra tay thì sẽ không ai biết. Sau đó 4 kẻ sát nhân bắt tay lên kế hoạch tối muộn ngày 30/10, sẽ ra tay.

Họ thống nhất khi đến nhà nếu thấy nạn say rượu thì dùng dây thừng siết cổ chết và treo lên, nếu nó không say rượu thì dùng gậy đánh chết rồi treo lên. Trong lúc gây án phải giữ yên lặng để tránh hàng xóm chú ý.

Theo kế hoạch lúc 22h ngày 30/10, 4 bố con Diu mang theo hung khí là dây thừng và búa bổ củi tìm đến nhà ông Thào Chính Dí. Tuy nhiên lúc này ông Dí khóa cửa đi vắng. Các đối tượng đã vòng sang căn nhà cạnh đó của ông Thào Seo Sáng (là em trai ruột ông Dí).

Thấy cửa đóng hờ, các đối tượng nhẹ nhàng lẻn vào vào trong. Thấy ông Sa. và anh Thào Seo S. đang nằm ngủ, 4 đối tượng đã dùng đoạn dây thừng siết cổ ông Sa. và anh S. sau đó treo cổ hai nạn nhân lên xà nhà rồi đi về.

Sáng 31/10, chính quyền địa phương bất ngờ nhận được tin báo của quần chúng phát hiện ông Thào Seo Sa. và anh Thào Seo S. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Xín Mần đã khẩn trương tiến hành điều tra. Bước đầu, cơ quan công an xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự chứ không phải là tự sát. Trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng xác định được Giàng Chẩn Diu và con trai chính là thủ phạm gây ra vụ án.

Giết người có tổ chức

Về tình huống pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình (đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh) phân tích, 4 bố con Diu gây án xuất phát từ mâu thuẫn từ trước chứ không phải do hành động bộc phát nhất thời. Vì ấm ức trong lòng một thời gian dài nên Diu đã cùng 3 con trai mang theo dây thừng đến tận nhà các nạn nhân để gây án. Việc biết rõ các nạn nhân đã chết nhưng bố con Diu còn tiếp tục treo cổ họ thể hiện sự manh động, tàn ác.

Do đó, theo luật sư Bình đây là vụ án giết người có tổ chức. Tình tiết định khung tăng nặng giết người có chức tại điểm o, khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017). Khung hình phạt trong trường hợp này là phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ xác minh làm rõ đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Đối tượng cầm đầu có thể đối diện với mức án cao nhất là tử hình. Cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ vai trò cụ thể của từng đối tượng còn lại để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Đặng Ngọc Thuỷ

Nguồn tin: nguoiduatin.vn