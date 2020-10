Lời khai rợn người của kẻ sát hại vợ chồng ông lão 70 tuổi tại Thanh Hóa

Ngày 11/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Vũ Tiến Long (SN 1998 ở thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung) - thủ phạm đã gây ra vụ giết hai vợ chồng ông lão 70 tuổi, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hà Bắc, huyện Hà Trung vào sáng ngày 07/10.

Trước đó, khoảng 6h30’ ngày 07/10, Công an huyện Hà Trung nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 2 tử thi là ông Tống Duy Nghiễn (SN 1950) và vợ là bà Cù Thị Kiện (SN1953 ở thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung) chết tại khu vực sân trước nhà với nhiều vết dao đâm trên cơ thể, tài sản trong nhà có dấu hiệu bị lục soát.

Nghi phạm Vũ Tiến Long.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hà Trung đã báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức các hoạt động điều tra, làm rõ vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ông Nghiễn và bà Kiện bị đâm nhiều vết dao trên cơ thể, tài sản trong nhầ có dấu hiệu bị lục soát. Hiện trường vụ án xảy ra tại khu vực dân cư thưa thớt, ít người qua lại, có nhiều nhà bị bỏ hoang, địa bàn xã Hà Bắc có nhiều thanh niên đi làm ăn xa quê, nhiều gia đình chỉ có 2 vợ chồng lớn tuổi sinh sống, thời gian gây án vào lúc rạng sáng...

Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra ở một vùng quê lâu nay nổi tiếng yên bình, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hà Trung và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án để ổn định tình hình ANTT. Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra, vụ án.

Sau 48 giờ khẩn trương, tích cực điều tra truy xét, rà soát xác minh hàng trăm đối tượng hình sự trên địa bàn và gần 7000 nhân khẩu vắng mặt của địa phương, đến khoảng 11h ngày 9/10, Ban Chuyên án đã bắt giữ đối tượng Vũ Tiến Long - thủ phạm gây ra vụ án nói trên khi tên này đang chơi game tại một quán net ở tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung. Cảnh sát đãthu giữ 2 chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 7 triệu đồng của vợ chồng ông Nghiễn, bà Kiện và 1 dao bấm dạng gấp là các tang vật của vụ án....

Tại Cơ quan Công an, bước đầu Vũ Tiến Long khai nhận, do nghiện game, cần có tiền tiêu xài nên Long đã ở tại ngôi nhà hoang gần nhà ông Nghiễn, bà Kiện để chờ cơ hội đột nhập trộm cắp.

Khoảng 4h00 sáng 7/10, Vũ Tiến Long mang theo 1 dao bấm đi từ ngôi nhà hoang cách nhà 2 nạn nhân khoảng 15m rồi trèo tường rào đột nhập vào khu bếp để lục soát, kiếm đồ có giá trị để trộm cắp.

Nghe tiếng chó sủa, ông Nghiễn, bà Kiện từ trong nhà chạy ra sân thì bắt gặp Long bỏ chạy nên đã bắt giữ đối tượng.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ án mạng.

Do bị chủ nhà phát hiện và bắt giữ nên Long đã dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người ông Nghiễn, bà Kiện khiến 2 người gục chết ngay tại sân. Sau đó, Long vào nhà của 2 nạn nhân lục soát lấy đi 2 chiếc điện thoại di động.

Gây án xong, Long trở lại ngôi nhà hoang cất giấu con dao gây án rồi đi lên thị trấn Hà Trung tiếp tục chơi game coi như không có chuyện gì xảy ra.

Được biết, Vũ Tiến Long là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nghiện game nặng, bỏ học từ năm 2015 và thường xuyên lêu lổng, lang thang, trộm cắp vặt để lấy tiền chơi game.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hải Ninh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn