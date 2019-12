Lời khai máu lạnh của kẻ sát hại gia đình người Hàn Quốc để cướp tài sản

Hình ảnh nghi phạm Lee HyeongWon. Ảnh: VNN

Tối 25/12, Công an TPHCM đã tiến hành lấy lời khai nghi phạm Lee HyeongWon (29 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) là người đã sát hại cả gia đình Hàn Quốc để cướp tài sản, đốt xe ô tô phi tang gây xôn xao dư luận.

Theo lời khai của HyeongWon, mục đích sát hại gia đình bà Jung Yuong Sook (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) là để cướp tài sản. Theo đó, Lee HyeongWon sang Việt Nam từ khoảng 4 năm trước và thường lưu trú ở quận 1, TP.HCM.

Lee HyeongWon khai có quen biết với gia đình bà Jung Yuong Sook thông qua việc hay lê la trong cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Ngày 1/11, Lee HyeongWon từ Philippines nhập cảnh vào Việt Nam và dự kiến sẽ xuất cảnh ngay sau khi gây án không lâu. Trước tiên, Lee HyeongWon dò la tin tức thông tin về gia đình bà này. Khoảng 6 giờ trước khi gây án, Lee HyeongWon đã nghiên cứu kĩ căn nhà của nạn nhân. Sau đó, Lee HyeongWon mới quyết định ra tay.

Cụ thể, rạng sáng 21/12, Lee đột nhập vào căn nhà của nạn nhân ở đường nội khu Hưng Phước 1, khu phố 3, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM bằng lối cửa sau. Tiếp đó, nghi phạm vào phòng ngủ của vợ chồng ông Yoon Sang Yong (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và bà Jung Yuong Sook ở tầng 2.

Lúc này, bà Jung Yuong Sook phát hiện nên Lee HyeongWon dùng dao đâm bà này tử vong tại chỗ. Riêng chồng bà này là ông Yoon Sang Yong bị Lee HyeongWon đâm trên giường. Cô con gái 16 tuổi của 2 vợ chồng phát hiện chạy lên tầng 4 cũng bị Lee HyeongWon rượt đuổi theo.

Khi bắt kịp cô con gái, Lee HyeongWon đâm uy hiếp và yêu cầu thiếu nữ 16 tuổi quay lại phòng ngủ để lấy tài sản đưa cho mình. Hoảng sợ nên thiếu nữ này đã phải quay lại phòng lấy khoảng 3 triệu đồng đưa cho Lee HyeongWon. Lợi dụng lúc Lee HyeongWon không để ý, thiếu nữ 16 tuổi đã bỏ chạy.

Tiếp đó, Lee HyeongWon lục lọi lấy 4 ĐTDĐ và một số giấy tờ rồi ra xe ô tô rời khỏi hiện trường. Sau khi gây án, đối tượng chạy xe về gần cầu Thủ Thiêm, quận 2 đốt xe phi tang rồi tẩu thoát.

Theo công an TP HCM, sau khi tấn công gia đình người Hàn Quốc, kẻ sát nhân đã di chuyển qua nhiều quận để lẩn tránh sự truy bắt của công an. Chiều ngày 25/12, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn P.Phạm Ngũ Lão (Q.1) thì bị công an bắt giữ.

