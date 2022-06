Lời khai của kẻ giết người đàn ông trong rừng vì mâu thuẫn nhỏ

Ngày 8/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử hình sự sơ thẩm đối với Trần Đình Thắng, SN 1987, trú tại xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 14h, ngày 5/12/2021, Thắng chuẩn bị 1 con dao bầu (thường sử dụng để đi rừng) rồi điều khiển xe máy đi vào khu rừng dốc Hồng thuộc địa phận xã Tiến Thành để kiểm tra các tổ ong và cây rừng của gia đình.

Bị cáo Trần Đình Thắng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Khi đến nơi, Thắng thấy khu vực giáp ranh giữa đất rừng nhà Thắng với nhà ông L.V.T, SN 1964, trú tại xã Mã Thành, huyện Yên Thành có một số cây keo cũ bị chặt đi và được trồng lại bằng một số cây keo mới nhưng lấn sang phần đất rừng nhà mình. Thắng nghi ngờ ông T. là người thực hiện nên đi tìm để hỏi. Khi thấy ông T. đang cắt cỏ tại rừng của nhà ông T. thì Thắng hỏi lý do tại sao chặt cây keo. Hai bên xảy ra cãi nhau.

Sau đó, Thắng bỏ về được một đoạn thì nghe tiếng máy cắt cỏ. Thắng ngoảnh lại thì thấy ông T. cầm máy cắt cỏ chạy về hướng mình nên lùi lại mấy bước né người sang trái. Thắng lấy dao đâm một nhát vào người ông T.

Sau đó, Thắng bỏ mặc ông T., lấy xe điều khiển về nhà. Tuy nhiên, trên đường về xe máy Thắng bị hỏng nên điện cho em trai đến chở về. Thắng đi ra cống đập Sắt gần nhà ném con dao đã dùng đâm ông T. xuống đập.

Tại phiên toà, Thắng quay mặt xuống xin lỗi gia đình nạn nhân.

Ngày 8/12/2021, do không thấy ông T. về nhà, không liên lạc được nên gia đình đã tổ chức đi tìm thì phát hiện đã chết trong rừng. Đến 22h cùng ngày, nghe tin ông T. tử vong, Trần Đình Thắng đã đến Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để đầu thú.

Nguyên nhân chết của ông T. đươc cơ quan chức năng xác định suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp do vết thương thấu ngực làm thủng phổi trái.

Tại phiên toà, bị cáo Thắng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thắng cho biết không có ý định giết chết ông T. Tuy nhiên, sau khi đâm xong vì quá hoảng sợ nên không quay lại để xảy ra sự việc đau lòng. Bị cáo cũng xin HĐXX giảm nhẹ tội để có cơ hội sớm về với gia đình. Bị cáo cũng quay người xuống xin lỗi gia đình nạn nhân. Được biết, gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại 20 triệu đồng và nộp ở cơ quan thi hành án 50 triệu đồng.

Xem xét toàn diện vụ án, HDXX tuyên phạt bị cáo án chung thân về tội Giết người. Về phần dân sự buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền gần 210 triệu đồng (trừ đi số tiền 70 triệu đồng đã bồi thường), cấp dưỡng cho bố mẹ ông T. mỗi người 500.000 đồng/tháng.

