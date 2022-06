Lời khai của kẻ biến thái rình mò trước nhà trọ sàm sỡ thiếu nữ

N.H.A. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Chiều 30/6, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, vào trưa cùng ngày, đơn vị phối hợp với Công an phường Kim Liên đã làm rõ và triệu tập nam thanh niên có hành vi sàm sỡ cô gái trẻ, về trụ sở Công an phường Kim Liên để xác minh.

Theo vị lãnh đạo, người này được xác định là N.H.A. (SN 2004, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, nam thanh niên kể trên trình bày, tối 28/6, trong lúc đi xe máy ở khu vực Giải Phóng thì bắt gặp cô gái trẻ đang đi trên đường nên đã nảy sinh ý định sàm sỡ. Đối tượng bám theo cô gái về tận phòng trọ ở phường Kim Liên để thực hiện hành vi.

Vụ việc đang được Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 29/6, trên mạng xã hội xôn xao clip một cô gái trẻ trong lúc đi xe máy về khu nhà trọ thì bất ngờ bị một thanh niên lao vào lấy tay bịt miệng, giở trò sàm sỡ.

Hình ảnh cô gái trẻ bị kẻ biến thái sàm sỡ khi đang cất xe máy.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, thời điểm xảy ra sự việc là vào khoảng 0h22 ngày 28/6, tại một khu nhà trọ trên phố Đông Tác, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Qua hình ảnh camera có thể thấy đối tượng mặc áo phông đen, quần đùi đen và đeo kính. Thời điểm xảy ra sự việc, do biết có camera nên đối tượng đã kéo áo để che mặt, tránh lộ diện.

Hình ảnh camera bên ngoài phòng trọ cũng cho thấy, đối tượng đã đứng rình sẵn phía ngoài cửa, nghe ngóng tình hình trước khi lao vào cô gái. Sau khi lao vào tầng 1 nơi cô gái đang cất xe máy, đối tượng thực hiện hành vi khống chế, sàm sỡ cô gái trẻ. Bị phản kháng mạnh, sau khoảng 30 giây đối tượng bỏ chạy.

Tác giả: Trần Thanh

Nguồn tin: Báo Dân trí