Lời khai bất ngờ của tài xế taxi chặn đường, sát hại dã man nữ đồng nghiệp

Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người; ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú tại Đào Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín) về hành vi giết người. Tùng là nghi phạm chặn đường, sát hại dã man chị Lê Thị L. (SN 1989, trú tại Văn Tự, Thường Tín) khi chị L. đang trên đường về nhà ngoại chiều 8/1.

Tại cơ quan công an, Tùng đã khai nhận hành vi sát hại chị L. và nguyên nhân của sự việc đau lòng này bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm. Theo đó, dù cả hai đã có gia đình, Tùng và chị L. vẫn có mối quan hệ tình ái với nhau.

Tùng làm nghề tài xế taxi và chị L. cùng chồng cũng chạy taxi, chồng chị L. chạy xe ban ngày còn chị L. chạy xe ban đêm. Những lúc rảnh rỗi, Tùng và chị L. thường xuyên nói chuyện với nhau rồi phát sinh quan hệ bất chính dù chị L. hơn Tùng 4 tuổi.

Theo lời Tùng, khoảng giữa năm 2020, Tùng bị TNGT và vợ Tùng cầm điện thoại đã phát hiện ra mối quan hệ sai trái giữa Tùng và chị L. Lúc này, vợ Tùng đang mang thai đứa con thứ hai, nên đã khuyên can, ngăn cản chồng và gặp cả chồng chị L. để nói câu chuyện này.

Sau khi biết chuyện, chồng của chị L. và Tùng đã xảy ra xô xát và cãi vã nhau. Thế nhưng, bất chấp sự ngăn cản của vợ, bạn bè, người thân, Tùng và chị L. vẫn yêu nhau. Tùng cho hay, chị L. không đồng ý cho Tùng ở nhà cùng với vợ, nên Tùng bỏ ra ngoài thuê nhà, sống ly thân, bỏ mặc vợ đang mang bầu và một con nhỏ. Còn chị L. cũng mâu thuẫn với chồng, bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.

Tuy nhiên, cách đây khoảng 10 ngày, chị L. về nhà chồng và ở lại đó một đêm. Tùng biết chuyện nổi cơn ghen, giữa Tùng và chị L. xảy ra cãi vã. Sau đó, chị L. nói với Tùng muốn níu kéo, quay về với gia đình, chấm dứt mối quan hệ với Tùng. Điều này khiến Tùng vô cùng tức giận, bởi Tùng nghĩ chị L. đã lừa gạt Tùng. Tùng đã bỏ vợ đang mang thai và con nhỏ, bất chấp tất cả để đến với chị L. thì chị L. lại có ý định quay về với chồng con.

Ngày 8/1, Tùng đưa chứng minh nhân dân để vợ làm thủ tục ly hôn. Tùng liên tục gọi điện thoại cho chị L. nhưng chị L. không trả lời, sau đó còn chặn số điện thoại của Tùng. Cuồng ghen và tức giận, Tùng đã đi theo chị L. khi chị L. đang chạy xe máy về nhà ngoại ở Thường Tín. Khi đến khu vực phía trước Công ty TNHH MTV Sino Việt Nam, Tùng đã chặn xe chị L., dùng hung khí đâm chị L. tử vong.

Sau khi gây án, Tùng gửi xe máy vào một bãi xe để thuê một nhà nghỉ ở quận Hoàng Mai lẩn trốn. Đối tượng ở đây một lúc nhưng thấy không an toàn thì lại đi về Gia Lâm rồi gửi xe máy ở đây và bắt xe buýt lên Đông Anh. Sau đó, đi xe buýt từ Gia Lâm về Đông Anh và ngược lại... thì bị bắt giữ.

