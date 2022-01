Lời khai ban đầu của cha bé gái bị mẹ kế bạo hành tử vong ở TP.HCM

Liên quan đến vụ bé gái ở TP.HCM bị mẹ kế bạo hành tử vong gây phẫn nộ dư luận, làm việc với cơ quan điều tra ông Nguyễn Kim Trung Thái – cha của nạn nhân đã có những khai báo ban đầu.

Ông Thái cho biết, vì bận đi làm nên không có nhiều thời gian kề cận con. Người cha khai từng chứng kiến người tình, tức bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang dùng roi mây, cây gỗ đánh con của mình. Bản thân ông Thái cũng có một số lần nặng lời và cầm cây đánh cháu A. nhưng nghĩ là dạy dỗ để con ngoan ngoãn hơn, chứ không nghĩ hậu quả dẫn đến chết người.

Ông Nguyễn Kim Trung Thái và người tình Nguyễn Võ Quỳnh Trang - bị can trong vụ bạo hành khiến cháu V.A. tử vong.

Trình bày về sự việc xảy ra ngày 22/12/2021, ông Thái cho biết tầm 18h sau khi bị can Trang gọi điện thoại thông báo, ông chạy về nhà thì đã thấy con tím tái, thở khó khăn. Ông sơ cứu và đưa con vào bệnh viện gần đó, nhưng không kịp. Về vết thương trên đầu nạn nhân, người cha này khai không biết do Trang gây ra, vì cháu A nói do tự té ngã.

Nguồn tin khác cho hay, cơ quan chức năng cũng đã khôi phục được những hình ảnh camera trong căn hộ của gia đình ông Thái và đang tiếp tục giám định, làm rõ.

Như VOV đã đưa tin, tối 30/12/2021 ông Thái bị bắt do có dấu hiệu đồng phạm, giúp sức với Nguyễn Võ Quỳnh Trang trong vụ bạo hành, khiến cháu Nguyễn Thái V.A. (SN 2013, con riêng của ông Thái) tử vong.

Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng từ tháng 6/2020 ở khu chung cư Saigon Pearl (quận Bình Thạnh) cùng với nạn nhân.

Tại buổi gặp gỡ báo chí vừa qua, Ban Giám đốc Công an TP.HCM cho biết đã thống nhất với cơ quan tố tụng sẽ đưa vụ án ra xét xử làm "án điểm"./.

Tác giả: Tỷ Huỳnh

Nguồn tin: Báo VOV