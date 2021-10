Lợi ích tuyệt vời từ hạt dẻ không phải ai cũng biết

Có đặc tính chống viêm mạnh

Viêm có thể gây tích tụ chất lỏng dư thừa trong các mô, nguyên nhân làm cho tình trạng viêm bị sưng tấy và có xu hướng giữ nước.

Chiết xuất từ hạt dẻ ngựa - chất aescin có đặc tính chống viêm mạnh, nên có khả năng cải thiện tình trạng viêm của bệnh suy tĩnh mạch mãn tính, vết thương sau khi bị chấn thương hay sau khi phẫu thuật.

Việc tiêu thụ chiết xuất từ hạt dẻ ngựa không chỉ có công dụng giảm viêm và tình trạng sưng ở chân và bàn chân (trong kết quả phân tích từ 17 cuộc nghiên cứu), mà khi dùng thuốc bôi có chứa aescin (hợp chất chiết xuất từ hạt dẻ) lên các vết viêm, vết sưng tấy khi bị chân thương do hoạt động thể thao hay sau phẫu thuật, còn mang lại hiệu quả tương tự.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Cải thiện tiêu hóa

Hạt dẻ có thể giúp cải thiện tiêu hóa của bạn. Vì chất xơ trong hạt dẻ, giúp điều chỉnh nhu động ruột và hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn lành mạnh trong ruột, giúp bạn cải thiện đường tiêu hóa.

Thúc đẩy sức khỏe tim mạch

Hạt dẻ có chất chống ôxy hóa, có thể làm giảm viêm và tăng cường sức khỏe tim mạch của bạn. Ngoài ra, nó cũng chứa magiê và kali có thể giảm các yếu tố liên quan đến bệnh tim mạch.

Tăng cường chức năng não bộ

Sự hiện diện của một số vitamin B, bao gồm vitamin B6, riboflavin, thiamine và folate trong hạt dẻ có khả năng giữ cho não của bạn khỏe mạnh và bảo vệ chống lại các rối loạn thoái hóa thần kinh, đồng thời ngăn ngừa các rối loạn thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer.

Hỗ trợ sức khỏe của xương

Hạt dẻ chứa một lượng đáng kể canxi, vitamin K, magiê và đồng, tất cả những chất dinh dưỡng thiết yếu này giúp cải thiện sức khỏe của xương. Hạt dẻ giúp bạn giảm nguy cơ bị loãng xương, giảm tỷ lệ gãy xương.

Có thể kiểm soát huyết áp

Vì hạt dẻ có chứa một lượng lớn khoáng chất kali cần thiết, nó giúp thận thải natri dư thừa ra khỏi cơ thể bạn qua nước tiểu, vì quá nhiều natri sẽ gây ra huyết áp cao. Hạt dẻ giúp các mạch máu của bạn thư giãn, điều này giúp làm giảm huyết áp.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Hạt dẻ cung cấp vitamin C cho có thể khi bạn sử dụng. Vitamin này đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng miễn dịch và giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Ngăn ngừa các bệnh mãn tính

Nhờ đặc tính chống viêm và chống ôxy hóa, chất aescin có trong hạt dẻ còn mang lại hiệu quả trong việc phòng bệnh ung thư.

Trong hạt dẻ có hợp chất aescin có tác dụng làm giảm sự phát triển của tế bào khối u một cách đáng kể, nhất là tế bào gây ung thư gan, bạch cầu và đa u tủy. Bên cạnh đó, aescin còn có thể làm chết tế bào ung thư của bệnh ung thư phổi và ung thư tuyến tụy.

Cung cấp năng lượng

Nhờ chứa hàm lượng vitamin C cao hơn hẳn so với các loại hạt khác, cùng với lượng tinh bột nhiều, hạt dẻ trở thành thực phẩm cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể. Người tập thể hình đều nên bổ sung hạt dẻ trong thực đơn mỗi ngày.

Giảm vô sinh ở nam giới

Tĩnh mạch gần tinh hoàn bị sưng, là một trong những nguyên nhân gây ra việc vô sinh ở nam giới. Người ta phát hiện chiết xuất từ hạt dẻ có hợp chất aescin cải thiện vô sinh vì nó có khả năng làm giảm sưng các tĩnh mạch gần tinh hoàn.

Tác dụng phụ của hạt dẻ

Mặc dù việc sử dụng chiết xuất hạt dẻ thường được coi là an toàn, nhưng bạn nên biết một số lo ngại về tác dụng phụ của hạt dẻ.

Hạt dẻ chưa qua chế biến có chứa một hợp chất gọi là aesculin, được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ coi là không an toàn khi ăn. Các dấu hiệu ngộ độc bao gồm trầm cảm, co giật cơ, tê liệt, hôn mê và tử vong. Vì lý do này, tránh ăn hạt dẻ chưa qua chế biến.

Ngoài ra, chiết xuất từ hạt dẻ có thể tương tác với các loại thuốc sau:

- Chất làm loãng máu. Hạt dẻ có thể làm chậm quá trình đông máu và tăng tác dụng của thuốc làm loãng máu như Coumadin.

- Insulin hoặc thuốc uống tiểu đường. Hạt dẻ có thể làm giảm lượng đường trong máu và khiến lượng đường trở nên quá thấp nếu dùng chung với thuốc điều trị tiểu đường.

- Thuốc chống viêm không steroid (NSAID). Hạt dẻ có thể làm giảm sự hấp thu NSAID, là loại thuốc được sử dụng để điều trị viêm.

Ngoài ra, những người bị bệnh thận hoặc gan không nên dùng hạt dẻ vì nó có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng bệnh.

