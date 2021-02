Lời chúc Tết Tân Sửu 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung

NTV trân trọng giới thiệu toàn văn lời chúc Tết của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh:

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đọc thư chúc Tết.

"Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sỹ tỉnh nhà!

Một mùa xuân mới đã về trên mọi miền quê hương, đất nước. Trong thời khắc thiêng liêng giao thừa, đón chào năm mới Tân Sửu 2021, tôi trân trọng gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sỹ tỉnh nhà, những người con Nghệ An đang sinh sống, học tập, công tác ở mọi miền Tổ quốc và nước ngoài, cùng bạn bè trong nước và quốc tế đang đón Tết tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất!

Chúc mọi người, mọi nhà một năm mới bình an, hạnh phúc!

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sỹ tỉnh nhà!

Nhìn lại năm Canh Tý 2020, là năm cuối của Kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và diễn ra nhiều sự kiện quan trọng khác.

Đây cũng là năm chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; đại dịch Covid-19 bùng phát, thiên tai, lũ lụt, hạn hán diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống.

Nhưng “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, chính từ những áp lực khó khăn, thách thức đó càng thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trong tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp. Tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 4,45%, là một trong những tỉnh có tỷ lệ tăng trưởng cao của cả nước; thu ngân sách đạt hơn 17.300 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%; có thêm 35 xã và 2 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, nâng tổng số đơn vị đạt chuẩn Nông thôn mới là 280 xã và 6 huyện; Văn hóa xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực; Công tác an sinh xã hội được quan tâm và giải quyết tốt, Quốc phòng An ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sỹ tỉnh nhà!

Năm Tân Sửu 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, là năm tạo đà phát triển cho cả nhiệm kỳ 2021-2025.

Dự báo tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhất là dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường.

Với tinh thần mới, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tôi mong đồng bào, đồng chí, chiến sỹ tỉnh nhà, cộng đồng doanh nghiệp cùng bà con người Nghệ An xa quê tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng của quê hương, thi đua yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó vươn lên thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, góp phần sớm đạt mục tiêu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Trong không khí mùa xuân sum vầy, ấm áp, xin kính chúc đồng bào, đồng chí, chiến sỹ tỉnh nhà và những người con Nghệ An xa quê mạnh khoẻ - hạnh phúc - thành công!

Chúc năm mới thắng lợi mới!"

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An